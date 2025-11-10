https://ria.ru/20251110/vsu-2053928459.html
ВСУ за сутки потеряли до 510 военных в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли до 510 военных в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 10.11.2025
ВСУ за сутки потеряли до 510 военных в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ за минувшие сутки потеряли до 510 военных в зоне действия группировки войск "Центр" , сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:08:00+03:00
2025-11-10T13:08:00+03:00
2025-11-10T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052614617_0:75:2889:1700_1920x0_80_0_0_d5fc2b8b1ab726e4a118f30a42f66b78.jpg
https://ria.ru/20251110/prizyv-2053882548.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052614617_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_deecb593d7ef4261c7738209e0ed9996.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 510 военных в зоне действия группировки "Центр"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 510 военных в зоне действия группировки "Центр"