ВС России уничтожили 15 боевиков ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск выявили и уничтожили девять пунктов управления беспилотниками ВСУ и не менее 15 украинских боевиков на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.