ВС России уничтожили 15 боевиков ВСУ на Константиновском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 10.11.2025
ВС России уничтожили 15 боевиков ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили 15 боевиков ВСУ на Константиновском направлении
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск выявили и уничтожили девять пунктов управления беспилотниками ВСУ и не менее 15 украинских боевиков на... РИА Новости, 10.11.2025
ВС России уничтожили 15 боевиков ВСУ на Константиновском направлении

ВС РФ уничтожили 9 пунктов управления БПЛА и 15 боевиков ВСУ под Константиновкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск выявили и уничтожили девять пунктов управления беспилотниками ВСУ и не менее 15 украинских боевиков на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Во время патрулирования в зоне ответственности были замечены несколько точек активности противника. После уточнения координат стало ясно — это пункты управления вражескими БПЛА. Мы передали данные артиллерии и подключили ударные дроны. Все девять целей были поражены, вместе с находившимися там операторами… В результате нанесения по ним ударов артиллерии и FPV-дронов (ударные дроны - ред.), пункты управления БПЛА и не менее 15 солдат ВСУ, были уничтожены", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
