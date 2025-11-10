https://ria.ru/20251110/vsu-2053875632.html
ВС России уничтожили 15 боевиков ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили 15 боевиков ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 10.11.2025
ВС России уничтожили 15 боевиков ВСУ на Константиновском направлении
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск выявили и уничтожили девять пунктов управления беспилотниками ВСУ и не менее 15 украинских боевиков на... РИА Новости, 10.11.2025
