https://ria.ru/20251110/vsu-2053861295.html
Егерская бригада ВСУ провалила контратаку в Сумской области
Егерская бригада ВСУ провалила контратаку в Сумской области - РИА Новости, 10.11.2025
Егерская бригада ВСУ провалила контратаку в Сумской области
Контратака 71-й егерской бригады ВСУ в районе Варачино (Сумская область) провалилась, противник отошел с потерями на исходные позиции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T06:31:00+03:00
2025-11-10T06:31:00+03:00
2025-11-10T06:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:218:3000:1906_1920x0_80_0_0_591ec9a0ead97bbd8eedcaf449015da1.jpg
https://ria.ru/20251110/plennye-2053858661.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_de5b1dff7ad3e030bed4e63d43c0f2fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Егерская бригада ВСУ провалила контратаку в Сумской области
Егерская 71-я бригада ВСУ провалила контратаку в районе Варачино