https://ria.ru/20251110/vsu-2053857099.html
Эвакуированные из-под Красноармейска боялись выходить на крыльцо из-за ВСУ
Эвакуированные из-под Красноармейска боялись выходить на крыльцо из-за ВСУ - РИА Новости, 10.11.2025
Эвакуированные из-под Красноармейска боялись выходить на крыльцо из-за ВСУ
Эвакуированная российскими военнослужащими мирная жительница Красноармейской городской агломерации Евгения рассказала, что, после того как ВСУ сожгли её дом,... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T05:11:00+03:00
2025-11-10T05:11:00+03:00
2025-11-10T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
https://ria.ru/20251110/vsu-2053856831.html
https://ria.ru/20251110/spetsoperatsiya-2053856579.html
россия
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Эвакуированные из-под Красноармейска боялись выходить на крыльцо из-за ВСУ
Эвакуированные из-под Красноармейска месяц боялись выходить на крыльцо из-за ВСУ
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Эвакуированная российскими военнослужащими мирная жительница Красноармейской городской агломерации Евгения рассказала, что, после того как ВСУ сожгли её дом, семья перебежала к соседке и ещё месяц боялась выходить на улицу.
Российские бойцы группировки "Центр" эвакуировали из Красноармейской городской агломерации троих мирных жителей.
"(Солдаты ВСУ
- ред.) все спалили. В мае выгнали из хаты. Мы перебежали к соседке. Мы месяц, даже, может быть, больше, боялись выйти на крыльцо дома", - сказала Евгения в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Как уточнил эвакуированный мужчина по имени Александр, в это время им приходилось пить дождевую воду.
Эвакуироваться семье предложил российский штурмовик. Александр рассказал, что случайно встретил его, хотя до него уже доходили слухи, что российские бойцы выводят мирных жителей.
По словам Евгении, она из-за больных коленей не может долго находиться в холоде. Это и стало одной из причин, по которой семья решила эвакуироваться, призналась она.
Эвакуированные жители рассказали, что ВСУ с помощью дронов пытались убить их на промежуточной точке маршрута, по которому российские бойцы выводили их. Дроны были уничтожены военнослужащими ВС РФ огнём из стрелкового оружия.