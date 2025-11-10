Эвакуированные из-под Красноармейска боялись выходить на крыльцо из-за ВСУ

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Эвакуированная российскими военнослужащими мирная жительница Красноармейской городской агломерации Евгения рассказала, что, после того как ВСУ сожгли её дом, семья перебежала к соседке и ещё месяц боялась выходить на улицу.

Российские бойцы группировки "Центр" эвакуировали из Красноармейской городской агломерации троих мирных жителей.

"(Солдаты ВСУ - ред.) все спалили. В мае выгнали из хаты. Мы перебежали к соседке. Мы месяц, даже, может быть, больше, боялись выйти на крыльцо дома", - сказала Евгения в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Как уточнил эвакуированный мужчина по имени Александр, в это время им приходилось пить дождевую воду.

Эвакуироваться семье предложил российский штурмовик. Александр рассказал, что случайно встретил его, хотя до него уже доходили слухи, что российские бойцы выводят мирных жителей.

По словам Евгении, она из-за больных коленей не может долго находиться в холоде. Это и стало одной из причин, по которой семья решила эвакуироваться, призналась она.