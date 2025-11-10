https://ria.ru/20251110/vsu-2053856316.html
Боевики ВСУ дронами сожгли дом мирных жителей под Красноармейском
Боевики ВСУ дронами сожгли дом мирных жителей под Красноармейском
Украинские боевики с помощью дронов сожгли дом мирной жительницы Красноармейской городской агломерации Евгении, рассказала она в видеоролике Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2025
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Украинские боевики с помощью дронов сожгли дом мирной жительницы Красноармейской городской агломерации Евгении, рассказала она в видеоролике Минобороны РФ.
Российские бойцы группировки "Центр" эвакуировали из Красноармейской городской агломерации троих мирных жителей.
"Этот дом выдержал две мировые войны. Год постройки его - 1898. В один прекрасный момент нас ангел-хранитель вывел с сыном и мужем. И тут прилетает дрон и пробивает крышу", - сказала Евгения.
Сразу вслед за первым прилетел второй беспилотник. Он попал в подвал, потому что ВСУ
думали, что хозяева дома сидят в подвале, рассказала Евгения.
Через два часа после первых двух, по её словам, прилетел ещё один дрон. В результате дом загорелся, но был быстро потушен мужем и сыном Евгении, рассказала она.
Операторы четвёртого украинского беспилотника заметили, что дом частично сгорел, и развернули его.
"Через пять минут мы с мужиками опять в сад, наблюдаем такую картину: бьёт опять в подвал, надеется, что мы сидим там", - добавила Евгения.