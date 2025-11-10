Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ дронами сожгли дом мирных жителей под Красноармейском - РИА Новости, 10.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 10.11.2025
Боевики ВСУ дронами сожгли дом мирных жителей под Красноармейском
Боевики ВСУ дронами сожгли дом мирных жителей под Красноармейском
Боевики ВСУ дронами сожгли дом мирных жителей под Красноармейском
Украинские боевики с помощью дронов сожгли дом мирной жительницы Красноармейской городской агломерации Евгении, рассказала она в видеоролике Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2025
Боевики ВСУ дронами сожгли дом мирных жителей под Красноармейском

ВСУ дронами сожгли дом мирных жителей под Красноармейском

Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Украинские боевики с помощью дронов сожгли дом мирной жительницы Красноармейской городской агломерации Евгении, рассказала она в видеоролике Минобороны РФ.
Российские бойцы группировки "Центр" эвакуировали из Красноармейской городской агломерации троих мирных жителей.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Пушилин заявил о попытках ВСУ спасти часть группировки в районе Димитрова
Вчера, 20:34
"Этот дом выдержал две мировые войны. Год постройки его - 1898. В один прекрасный момент нас ангел-хранитель вывел с сыном и мужем. И тут прилетает дрон и пробивает крышу", - сказала Евгения.
Сразу вслед за первым прилетел второй беспилотник. Он попал в подвал, потому что ВСУ думали, что хозяева дома сидят в подвале, рассказала Евгения.
Через два часа после первых двух, по её словам, прилетел ещё один дрон. В результате дом загорелся, но был быстро потушен мужем и сыном Евгении, рассказала она.
Операторы четвёртого украинского беспилотника заметили, что дом частично сгорел, и развернули его.
"Через пять минут мы с мужиками опять в сад, наблюдаем такую картину: бьёт опять в подвал, надеется, что мы сидим там", - добавила Евгения.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
ВС России эвакуировали из-под Красноармейска трех мирных жителей
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
