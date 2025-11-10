Боевики ВСУ дронами сожгли дом мирных жителей под Красноармейском

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Украинские боевики с помощью дронов сожгли дом мирной жительницы Красноармейской городской агломерации Евгении, рассказала она в видеоролике Минобороны РФ.

Российские бойцы группировки "Центр" эвакуировали из Красноармейской городской агломерации троих мирных жителей.

"Этот дом выдержал две мировые войны. Год постройки его - 1898. В один прекрасный момент нас ангел-хранитель вывел с сыном и мужем. И тут прилетает дрон и пробивает крышу", - сказала Евгения.

Сразу вслед за первым прилетел второй беспилотник. Он попал в подвал, потому что ВСУ думали, что хозяева дома сидят в подвале, рассказала Евгения.

Через два часа после первых двух, по её словам, прилетел ещё один дрон. В результате дом загорелся, но был быстро потушен мужем и сыном Евгении, рассказала она.

Операторы четвёртого украинского беспилотника заметили, что дом частично сгорел, и развернули его.