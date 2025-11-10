https://ria.ru/20251110/vsu--2053912227.html
При обстреле ВСУ в Херсонской области погиб человек
При обстреле ВСУ в Херсонской области погиб человек - РИА Новости, 10.11.2025
При обстреле ВСУ в Херсонской области погиб человек
Один человек погиб, двое ранены при обстреле ВСУ территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 10.11.2025
херсонская область
