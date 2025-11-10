Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ в Херсонской области погиб человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 10.11.2025
При обстреле ВСУ в Херсонской области погиб человек
При обстреле ВСУ в Херсонской области погиб человек - РИА Новости, 10.11.2025
При обстреле ВСУ в Херсонской области погиб человек
Один человек погиб, двое ранены при обстреле ВСУ территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
вооруженные силы украины
херсонская область
херсонская область , владимир сальдо, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ в Херсонской области погиб человек

При обстреле ВСУ в Херсонской области погиб человек, двое ранены

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при обстреле ВСУ территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погиб один человек, двое получили ранения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В частности, по его словам, под удар ВСУ попал легковой автомобиль на дороге недалеко от Новой Маячки в Алешкинском округе, из-за чего погибла женщина 1975 года рождения.
"В Каланчаке пострадала местная жительница 1947 года рождения. Медпомощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. В Голой Пристани ранен мужчина 1967 года рождения. Его доставили в Скадовскую ЦРБ", - подчеркнул губернатор.
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В подконтрольном ВСУ Херсоне​ прогремели взрывы
00:47
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
Заголовок открываемого материала