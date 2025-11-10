При обстреле ВСУ в Херсонской области погиб человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при обстреле ВСУ территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Каланчаке пострадала местная жительница 1947 года рождения. Медпомощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. В Голой Пристани ранен мужчина 1967 года рождения. Его доставили в Скадовскую ЦРБ", - подчеркнул губернатор.