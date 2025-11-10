https://ria.ru/20251110/vs-2053931510.html
ВС России заняли более 25 квадратных километров в Запорожской области
Освободившие населенные пункты Сладкое и Новое в Запорожской области подразделения российской группировки "Восток", наступая, взяли под контроль более 25... РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
ВС России заняли более 25 квадратных километров в Запорожской области
