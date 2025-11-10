https://ria.ru/20251110/vs-2053927609.html
ВС России развивают наступление в Димитрове
ВС России развивают наступление в Димитрове - РИА Новости, 10.11.2025
ВС России развивают наступление в Димитрове
Российские войска развивают наступление в населенном пункте Димитров в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2025
