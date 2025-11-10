https://ria.ru/20251110/vostok-2053932482.html
Группировка войск "Восток" освободила пять населённых пунктов за четыре дня
Группировка войск "Восток" освободила пять населённых пунктов за четыре дня - РИА Новости, 10.11.2025
Группировка войск "Восток" освободила пять населённых пунктов за четыре дня
Подразделения группировки войск "Восток" освободили пять населённых пунктов за четыре дня в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:22:00+03:00
2025-11-10T13:22:00+03:00
2025-11-10T13:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053147894_0:0:3273:1842_1920x0_80_0_0_fedb935cfbfbfe9eb376c593dd330950.jpg
https://ria.ru/20251110/vsu--2053928785.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053147894_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_a933cec56c12d76f402a671d0420adc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка войск "Восток" освободила пять населённых пунктов за четыре дня
МО РФ: группировка "Восток" освободила пять населённых пунктов за четыре дня