Депутата Госдумы Вороновского заподозрили во взяточничестве

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вороновский подозревается в получении взяток, сообщил глава комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых парламентариями, Отари Аршба.
"Наш коллега согласен сотрудничать, и комиссия в данном случае поддержала просьбу Генеральной прокуратуры и дает согласие на снятие с него неприкосновенности и возбуждение уголовного дела. В результате следственных действий, если появится соответствующий необходимый доказанный следствием материал, они могут обратиться еще раз в Государственную думу для принятия решения по существу", — сказал он.
Аршба добавил, что Вороновский считает "это постыдным для себя", и будет стараться доказать обратное.
В конце октября в Госдуму поступило представление генпрокурора Александра Гуцана о лишении Вороновского неприкосновенности. Завтра комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам порекомендует дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности и возбудить уголовное дело по части шестой статьи 290 Уголовного кодекса России ("Получение взятки").