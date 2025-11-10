Рейтинг@Mail.ru
Депутата Госдумы Вороновского заподозрили во взяточничестве
16:14 10.11.2025 (обновлено: 17:33 10.11.2025)
Депутата Госдумы Вороновского заподозрили во взяточничестве
Депутата Госдумы Вороновского заподозрили во взяточничестве
Обсуждение вопроса о лишении депутата Вороновского неприкосновенности
Депутата Вороновского подозревают в получении взяток. Комиссия Госдумы рекомендует дать согласие на то, чтобы лишить его неприкосновенности и разрешить возбудить уголовное дело. При этом Вороновский, как утверждается, готов сотрудничать. До этого он заявлял, что готов "дать разъяснения".
Депутата Госдумы Вороновского заподозрили во взяточничестве

Депутата Госдумы Анатолия Вороновского подозревают во взяточничестве

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вороновский подозревается в получении взяток, сообщил глава комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых парламентариями, Отари Аршба.
"Наш коллега согласен сотрудничать, и комиссия в данном случае поддержала просьбу Генеральной прокуратуры и дает согласие на снятие с него неприкосновенности и возбуждение уголовного дела. В результате следственных действий, если появится соответствующий необходимый доказанный следствием материал, они могут обратиться еще раз в Государственную думу для принятия решения по существу", — сказал он.

Аршба добавил, что Вороновский считает "это постыдным для себя", и будет стараться доказать обратное.
В конце октября в Госдуму поступило представление генпрокурора Александра Гуцана о лишении Вороновского неприкосновенности. Завтра комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам порекомендует дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности и возбудить уголовное дело по части шестой статьи 290 Уголовного кодекса России ("Получение взятки").
Михаил Глущенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Приговор экс-депутату Госдумы по делу о тройном убийстве оставили в силе
7 ноября, 16:56
 
Россия Отари Аршба Александр Гуцан Госдума РФ Генеральная прокуратура РФ Общество
 
 
