Воробьев: свыше 37 тыс преступлений раскрыто с начала года в Подмосковье
Воробьев: свыше 37 тыс преступлений раскрыто с начала года в Подмосковье - РИА Новости, 10.11.2025
Воробьев: свыше 37 тыс преступлений раскрыто с начала года в Подмосковье
Более 37 тысяч преступлений было раскрыто в Подмосковье с начала 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 10.11.2025
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
россия
московская область (подмосковье)
россия
Воробьев: свыше 37 тыс преступлений раскрыто с начала года в Подмосковье
Воробьев: более 37 тыс преступлений раскрыто с начала года в Московской области
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 37 тысяч преступлений было раскрыто в Подмосковье с начала 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В Подмосковье более 30 тысяч человек обеспечивают правопорядок и безопасность миллионов жителей. С начала 2025 года раскрыто свыше 37 тысяч преступлений, в том числе 674 - прошлых лет. Это результат слаженной, целенаправленной работы - от оперативно-розыскных мероприятий и борьбы с экономическими и киберпреступлениями до профилактики правонарушений и оперативного реагирования на угрозы в реальном времени", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор в понедельник поздравил сотрудников органов внутренних дел России, ветеранов МВД с профессиональным праздником. Особую благодарность Воробьев выразил тем, кто добровольно участвует в специальной военной операции.
"Ваша решимость, стойкость и верность присяге - пример настоящего патриотизма", - отметил Воробьев.
Также он отдельно поблагодарил начальника главного управления МВД Российской Федерации по Московской области Виктора Паукова и всю его команду за профессионализм, верность долгу и повседневную службу.
Ежегодно 10 ноября в России отмечают День сотрудников органов внутренних дел.