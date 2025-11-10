Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: свыше 37 тыс преступлений раскрыто с начала года в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
14:55 10.11.2025
Воробьев: свыше 37 тыс преступлений раскрыто с начала года в Подмосковье
Воробьев: свыше 37 тыс преступлений раскрыто с начала года в Подмосковье
Более 37 тысяч преступлений было раскрыто в Подмосковье с начала 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 10.11.2025
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
россия
московская область (подмосковье)
россия
московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россия
Воробьев: свыше 37 тыс преступлений раскрыто с начала года в Подмосковье

Воробьев: более 37 тыс преступлений раскрыто с начала года в Московской области

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 37 тысяч преступлений было раскрыто в Подмосковье с начала 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В Подмосковье более 30 тысяч человек обеспечивают правопорядок и безопасность миллионов жителей. С начала 2025 года раскрыто свыше 37 тысяч преступлений, в том числе 674 - прошлых лет. Это результат слаженной, целенаправленной работы - от оперативно-розыскных мероприятий и борьбы с экономическими и киберпреступлениями до профилактики правонарушений и оперативного реагирования на угрозы в реальном времени", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Итоговое сочинение в российских школах - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Более 36,5 тысячи выпускников Подмосковья напишут итоговое сочинение
Вчера, 14:42
Губернатор в понедельник поздравил сотрудников органов внутренних дел России, ветеранов МВД с профессиональным праздником. Особую благодарность Воробьев выразил тем, кто добровольно участвует в специальной военной операции.
"Ваша решимость, стойкость и верность присяге - пример настоящего патриотизма", - отметил Воробьев.
Также он отдельно поблагодарил начальника главного управления МВД Российской Федерации по Московской области Виктора Паукова и всю его команду за профессионализм, верность долгу и повседневную службу.
Ежегодно 10 ноября в России отмечают День сотрудников органов внутренних дел.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Студенты колледжей Подмосковья участвуют в фестивале по кибербезу "СПОфест"
8 ноября, 16:37
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
