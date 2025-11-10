Волонтеры из Химок доставили свыше 4 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Активисты из подмосковных Химок собрали и доставили более 4 тонн гуманитарной помощи участникам спецоперации и жителям ЛДНР, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Гумгрузы включали продукты питания, предметы личной гигиены, одежду, лекарственные препараты, маскировочные сети и генераторы. Сбор и организацию доставки обеспечивали сотрудники МБУ "ХимСпас". Они формировали посылки, сопровождали отправление, и шаг за шагом доводили каждый этап до конечных получателей.

"Огромное спасибо всем, кто не остается равнодушным и помогает нашим бойцам. В этот раз вместе с нами участие в сборе приняли представители химкинского “Боевого братства”, патриотический клуб “Фирсы”, группа “Материнский покров” и другие организации не только нашего округа, но и других городов Подмосковья", — отметила организатор поездки Ирина Каика, ее слова приводит пресс-служба.

Во время поездки волонтеры побывали в нескольких городах и селах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Они посещали подразделения, госпитали и точки размещения, где передавали отправленные из Химок посылки лично — из рук в руки.

"Хочу отдельно поблагодарить химкинскую администрацию за оказанную помощь в предоставлении транспорта. Без вас наши поездки бы не проходили в тех масштабах, которые есть сейчас", — подчеркнула Каика.