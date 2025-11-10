Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры из Химок доставили свыше 4 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/volonter-2053988195.html
Волонтеры из Химок доставили свыше 4 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО
Волонтеры из Химок доставили свыше 4 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО - РИА Новости, 10.11.2025
Волонтеры из Химок доставили свыше 4 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО
Активисты из подмосковных Химок собрали и доставили более 4 тонн гуманитарной помощи участникам спецоперации и жителям ЛДНР, сообщает пресс-служба администрации РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T17:03:00+03:00
2025-11-10T17:03:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
луганская народная республика
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053988002_0:84:936:611_1920x0_80_0_0_1f36453b968b7d589aaf3e5478b64696.jpg
https://ria.ru/20251109/sezd-2053795078.html
https://ria.ru/20251109/zhivotnye-2053795894.html
химки (городской округ в московской области)
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053988002_6:0:931:694_1920x0_80_0_0_f3c5af73d82763b88bdbb8d7ed92ff32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), луганская народная республика, донецкая народная республика
Химки (городской округ в Московской области), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Волонтеры из Химок доставили свыше 4 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО

Активисты из подмосковных Химок доставили свыше 4 тонн гумпомощи бойцам СВО

© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки.Волонтеры из Химок доставили свыше 4 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО
Волонтеры из Химок доставили свыше 4 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки.
Волонтеры из Химок доставили свыше 4 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Активисты из подмосковных Химок собрали и доставили более 4 тонн гуманитарной помощи участникам спецоперации и жителям ЛДНР, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Гумгрузы включали продукты питания, предметы личной гигиены, одежду, лекарственные препараты, маскировочные сети и генераторы. Сбор и организацию доставки обеспечивали сотрудники МБУ "ХимСпас". Они формировали посылки, сопровождали отправление, и шаг за шагом доводили каждый этап до конечных получателей.
IX Съезд терапевтов Московской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Врачи Химок приняли участие в IX Съезде терапевтов Московской области
9 ноября, 16:15
"Огромное спасибо всем, кто не остается равнодушным и помогает нашим бойцам. В этот раз вместе с нами участие в сборе приняли представители химкинского “Боевого братства”, патриотический клуб “Фирсы”, группа “Материнский покров” и другие организации не только нашего округа, но и других городов Подмосковья", — отметила организатор поездки Ирина Каика, ее слова приводит пресс-служба.
Во время поездки волонтеры побывали в нескольких городах и селах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Они посещали подразделения, госпитали и точки размещения, где передавали отправленные из Химок посылки лично — из рук в руки.
"Хочу отдельно поблагодарить химкинскую администрацию за оказанную помощь в предоставлении транспорта. Без вас наши поездки бы не проходили в тех масштабах, которые есть сейчас", — подчеркнула Каика.
Присоединиться к сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО и их семей, а также жителей новых регионов может любой желающий.
В Химках за 6 месяцев вакцинировали около двух тысяч домашних животных - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Химках за 6 месяцев вакцинировали около двух тысяч домашних животных
9 ноября, 16:19
 
Химки (городской округ в Московской области)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала