https://ria.ru/20251110/volonter-2053988195.html
Волонтеры из Химок доставили свыше 4 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО
Волонтеры из Химок доставили свыше 4 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО - РИА Новости, 10.11.2025
Волонтеры из Химок доставили свыше 4 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО
Активисты из подмосковных Химок собрали и доставили более 4 тонн гуманитарной помощи участникам спецоперации и жителям ЛДНР, сообщает пресс-служба администрации РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T17:03:00+03:00
2025-11-10T17:03:00+03:00
2025-11-10T17:03:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
луганская народная республика
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053988002_0:84:936:611_1920x0_80_0_0_1f36453b968b7d589aaf3e5478b64696.jpg
https://ria.ru/20251109/sezd-2053795078.html
https://ria.ru/20251109/zhivotnye-2053795894.html
химки (городской округ в московской области)
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053988002_6:0:931:694_1920x0_80_0_0_f3c5af73d82763b88bdbb8d7ed92ff32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), луганская народная республика, донецкая народная республика
Химки (городской округ в Московской области), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Волонтеры из Химок доставили свыше 4 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО
Активисты из подмосковных Химок доставили свыше 4 тонн гумпомощи бойцам СВО
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Активисты из подмосковных Химок собрали и доставили более 4 тонн гуманитарной помощи участникам спецоперации и жителям ЛДНР, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Гумгрузы включали продукты питания, предметы личной гигиены, одежду, лекарственные препараты, маскировочные сети и генераторы. Сбор и организацию доставки обеспечивали сотрудники МБУ "ХимСпас". Они формировали посылки, сопровождали отправление, и шаг за шагом доводили каждый этап до конечных получателей.
"Огромное спасибо всем, кто не остается равнодушным и помогает нашим бойцам. В этот раз вместе с нами участие в сборе приняли представители химкинского “Боевого братства”, патриотический клуб “Фирсы”, группа “Материнский покров” и другие организации не только нашего округа, но и других городов Подмосковья", — отметила организатор поездки Ирина Каика, ее слова приводит пресс-служба.
Во время поездки волонтеры побывали в нескольких городах и селах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Они посещали подразделения, госпитали и точки размещения, где передавали отправленные из Химок посылки лично — из рук в руки.
"Хочу отдельно поблагодарить химкинскую администрацию за оказанную помощь в предоставлении транспорта. Без вас наши поездки бы не проходили в тех масштабах, которые есть сейчас", — подчеркнула Каика.
Присоединиться к сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО и их семей, а также жителей новых регионов может любой желающий.