Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Кузбасс"
Московское "Динамо" обыграло кемеровский "Кузбасс" в матче пятого тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T21:00:00+03:00
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
