Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Кузбасс"
Волейбол
 
21:00 10.11.2025
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Кузбасс"
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Кузбасс"
Московское "Динамо" обыграло кемеровский "Кузбасс" в матче пятого тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025
Новости
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Кузбасс"

Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Кузбасс" в матче пятого тура ЧР

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло кемеровский "Кузбасс" в матче пятого тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1 (25:15, 25:23, 22:25, 25:18) в пользу хозяев.
"Динамо" с тремя победами при двух поражениях занимает седьмое место в таблице. "Кузбасс" проиграл третий матч подряд (всего - четыре поражения) и с одной победой идет 12-м.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
10 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Динамо Москва
3 : 125:1525:2322:2525:18
Кузбасс
Волейбол
 
