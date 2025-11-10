https://ria.ru/20251110/voennye-2053933715.html
ВС России сорвали попытки штурмового полка ВСУ вырваться из окружения в ДНР
ВС России сорвали попытки штурмового полка ВСУ вырваться из окружения в ДНР - РИА Новости, 10.11.2025
ВС России сорвали попытки штурмового полка ВСУ вырваться из окружения в ДНР
Российские военные сорвали две попытки военнослужащих 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ вырваться из окружения в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2025
донецкая народная республика
