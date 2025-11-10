ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области

БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по четырем приграничным районам Белгородской области два снаряда и 16 беспилотников, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 11 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Пять дронов были сбиты и подавлены над регионом. Погиб один мирный житель. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном частном домовладении, на сельхозпредприятии, коммерческом предприятии и двух транспортных средствах.
"В Грайворонском муниципальном округе сёла Глотово, Гора-Подол, Козинка и Новостроевка-Первая атакованы четыре беспилотниками, два из которых подавлены. Вчера стало известно, что два дня назад в селе Козинка от удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мужчина, ранее считавшийся пропавшим", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Белгородскому району и Шебекинскому округу нанесены удары восемью беспилотниками, из которых три сбиты и подавлены, по Краснояружскому району выпущено два боеприпаса и совершены атаки четырех беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.