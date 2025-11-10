Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/voennye-2053877334.html
ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области
ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области - РИА Новости, 10.11.2025
ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по четырем приграничным районам Белгородской области два снаряда и 16 беспилотников, сообщает глава региона... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T09:17:00+03:00
2025-11-10T09:17:00+03:00
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
https://ria.ru/20251110/bespilotniki-2053863158.html
белгородская область
украина
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области два снаряда и 16 БПЛА

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома
Вид на соседний дом через разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вид на соседний дом через разбитое окно дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по четырем приграничным районам Белгородской области два снаряда и 16 беспилотников, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 11 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Пять дронов были сбиты и подавлены над регионом. Погиб один мирный житель. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном частном домовладении, на сельхозпредприятии, коммерческом предприятии и двух транспортных средствах.
"В Грайворонском муниципальном округе сёла Глотово, Гора-Подол, Козинка и Новостроевка-Первая атакованы четыре беспилотниками, два из которых подавлены. Вчера стало известно, что два дня назад в селе Козинка от удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мужчина, ранее считавшийся пропавшим", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Белгородскому району и Шебекинскому округу нанесены удары восемью беспилотниками, из которых три сбиты и подавлены, по Краснояружскому району выпущено два боеприпаса и совершены атаки четырех беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
ПВО ночью сбила пять БПЛА над Смоленской областью
07:13
 
ПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала