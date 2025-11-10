https://ria.ru/20251110/voennye-2053873554.html
Боец рассказал о продвижении российских военных в Купянске
Вооруженные силы РФ существенно продвинулись по улице Дзержинского в Купянске, освободив семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение, заявил... РИА Новости, 10.11.2025
Боец рассказал о продвижении российских военных в Купянске
Бойцы ВС РФ освободили 7 крупных зданий в Купянске