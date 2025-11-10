https://ria.ru/20251110/vodoem-2054008339.html
Голосование для расчистки водоемов в 2026 году началось в Подмосковье
Голосование для расчистки водоемов в 2026 году началось в Подмосковье - РИА Новости, 10.11.2025
Голосование для расчистки водоемов в 2026 году началось в Подмосковье
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Московской области стартовало голосование за водоемы для расчистки в 2026 году по программе "100 прудов и озер", сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
Голосование продлится до 10 декабря 2025 года. Выбранные объекты будут благоустроены в 2026 году. В голосовании участвуют 100 водоемов Московской области, причем каждый участник может выбрать только один объект.
"Эта программа по праву стала одной из самых любимых и важных для жителей Подмосковья", – приводит пресс-служба слова министра экологии и природопользования Московской области Виталия Мосина.
Он добавил, что с каждым годом все больше людей принимают в ней активное участие, и выразил уверенность, что этот год не станет исключением.
Для участия в голосовании необходимо выбрать муниципалитет и водоем на специальной странице, нажать кнопку "Проголосовать" и авторизоваться через портал Госуслуг. После этого можно оставлять комментарии к другим водоемам и поддерживать сообщения других участников знаком "+".
По итогам голосования 2025 года для расчистки были отобраны 20 водоемов общей площадью 302 гектара. В голосовании приняли участие 47 602 человека, что на 19% больше, чем в предыдущем году.