Голосование для расчистки водоемов в 2026 году началось в Подмосковье

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Московской области стартовало голосование за водоемы для расчистки в 2026 году по программе "100 прудов и озер", сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

Голосование продлится до 10 декабря 2025 года. Выбранные объекты будут благоустроены в 2026 году. В голосовании участвуют 100 водоемов Московской области, причем каждый участник может выбрать только один объект.

"Эта программа по праву стала одной из самых любимых и важных для жителей Подмосковья", – приводит пресс-служба слова министра экологии и природопользования Московской области Виталия Мосина.

Он добавил, что с каждым годом все больше людей принимают в ней активное участие, и выразил уверенность, что этот год не станет исключением.

Для участия в голосовании необходимо выбрать муниципалитет и водоем на специальной странице, нажать кнопку "Проголосовать" и авторизоваться через портал Госуслуг. После этого можно оставлять комментарии к другим водоемам и поддерживать сообщения других участников знаком "+".