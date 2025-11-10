https://ria.ru/20251110/vlasti-2053872599.html
Судан разрешил российским археологам приехать на новые раскопки
Судан разрешил российским археологам приехать на новые раскопки - РИА Новости, 10.11.2025
Судан разрешил российским археологам приехать на новые раскопки
Суданские власти дали разрешение археологам из России приехать на новые раскопки, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Андрей Черновол. РИА Новости, 10.11.2025
Судан разрешил российским археологам приехать на новые раскопки
Посол Черновол: Судан разрешил российским археологам приехать на новые раскопки