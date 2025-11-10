Рейтинг@Mail.ru
Судан разрешил российским археологам приехать на новые раскопки
08:59 10.11.2025
Судан разрешил российским археологам приехать на новые раскопки
Суданские власти дали разрешение археологам из России приехать на новые раскопки, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Андрей Черновол.
в мире
россия
андрей черновол
россия
Судан разрешил российским археологам приехать на новые раскопки

ДОХА, 10 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Суданские власти дали разрешение археологам из России приехать на новые раскопки, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Андрей Черновол.
"В настоящее время также получено принципиальное согласие суданских властей на прибытие новой экспедиции российских археологов, которые хотели бы попасть в те места, где они проводили раскопки до войны. Власти дали разрешение на новые раскопки российских археологов", - сказал Черновол.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 10 ноября в 9.00 мск.
