11:56 10.11.2025
Сервис VK Видео обновил дизайн и навигацию детского раздела
Сервис VK Видео обновил дизайн и навигацию детского раздела
пресс-релизы
Пресс-релизы
Сервис VK Видео обновил дизайн и навигацию детского раздела

МОСКВА, 10 ноя - Пресс-служба ВКонтакте. VK Видео представил обновление витрины "Детям", одного из самых быстрорастущих сегментов платформы. Новый дизайн учитывает потребности семейной аудитории и особенности детского восприятия: интерфейс стал проще, визуально структурированнее и интуитивно понятнее для детей и родителей.
Анализ пользовательских сценариев показал, что для детей и родителей особенно важны простота навигации, яркая визуальная структура и быстрый доступ к любимому контенту. Более того, сегмент этой аудитории ищет контент не только по жанрам,но и по любимым персонажам, блогерам или конкретным интересам — например, гейминг, распаковки, музыка, сказки, челленджи или образовательные ролики. Это стало основой для новой архитектуры раздела: контент проще находить, а навигация стала более наглядной.
Теперь в верхней части страницы сервиса расположена “карусель” с новинками и популярными релизами. Ниже — тематические подборки по интересам: "Рекомендуем", "Продолжить просмотр", "Любимые герои", "Интересы". В блоке "Популярные каналы" собраны ведущие авторы и блогеры, доступна навигация по телеканалам, мультфильмам, фильмам и интерактивным форматам.
Обновление также стало ответом на стремительный рост интереса к детскому контенту на платформе. В сентябре 2025 года среднесуточная аудитория (DAU) детского раздела выросла в два раза с начала года, а время смотрения детского контента достигло 500 млн. минут в день.
Детский контент занимает значимую долю общего времени просмотра на платформе. Наиболее активны поклонники детских блогеров: ежедневно их смотрят более 3,2 миллиона человек. В топе — Влад Бумага (А4), Double Bubble и Луномосик. Сегмент мультфильмов и анимации стабильно занимает второе место — 2,5 млн зрителей в день. Лидируют каналы "Планета мультиков", "Маша и Медведь" и "Союзмультфильм". Игровое направление (Minecraft, Roblox и др.) смотрят 2,2 млн пользователей, детские шоу и развлечения — 1 млн, образовательные видео — около 300 тыс.
Сегодня на платформе размещают ролики около двух тысяч детских авторов — от блогеров и мультипликаторов до педагогов и психологов. Ежемесячно публикуется свыше 200 тысяч новых видео от авторов.
 
Пресс-релизы
 
 
