Песков: Путин и Орбан не обсуждали итоги визита премьера Венгрии в США - РИА Новости, 10.11.2025
12:28 10.11.2025 (обновлено: 12:42 10.11.2025)
Песков: Путин и Орбан не обсуждали итоги визита премьера Венгрии в США
Песков: Путин и Орбан не обсуждали итоги визита премьера Венгрии в США
Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с Виктором Орбаном итоги визита венгерского премьера в Белый дом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2025
политика
россия
вашингтон (штат)
владимир путин
виктор орбан
дмитрий песков
санкции в отношении россии
в мире
россия
вашингтон (штат)
будапешт
политика, россия, вашингтон (штат), владимир путин, виктор орбан, дмитрий песков, санкции в отношении россии, в мире, будапешт
Политика, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России, В мире, Будапешт
Песков: Путин и Орбан не обсуждали итоги визита премьера Венгрии в США

Песков: Путин и Орбан не обсуждали итоги визита премьера Венгрии в Белый дом

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с Виктором Орбаном итоги визита венгерского премьера в Белый дом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, обсуждений не было на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждал ли Путин с Орбаном итоги его визита в Вашингтон.
Встреча президента США Дональда Трампа и Орбана в Белом доме стала первой после переноса саммита Россия–США, который предполагалось провести в Будапеште. Венгерский премьер ранее заявлял, что главной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине, выразив надежду, что диалог в Вашингтоне поможет приблизить новый российско-американский саммит. В интервью изданию Magyar Nemzet Орбан отметил, что "в американо-российских переговорах остаются один-два неурегулированных вопроса" и, если они будут решены, "в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, после которого возможно прекращение огня".
ПолитикаРоссияВашингтон (штат)Владимир ПутинВиктор ОрбанДмитрий ПесковСанкции в отношении РоссииВ миреБудапешт
 
 
