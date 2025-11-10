https://ria.ru/20251110/vizit-2053917901.html
Песков: Путин и Орбан не обсуждали итоги визита премьера Венгрии в США
Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с Виктором Орбаном итоги визита венгерского премьера в Белый дом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:28:00+03:00
2025-11-10T12:28:00+03:00
2025-11-10T12:42:00+03:00
политика, россия, вашингтон (штат), владимир путин, виктор орбан, дмитрий песков, санкции в отношении россии, в мире, будапешт
