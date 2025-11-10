Трамп провернул хитрую сделку с Венгрией

Американский президент Дональд Трамп неожиданно сделал щедрый подарок с барского плеча для одной небольшой европейской страны — Венгрии. Он разрешил ей покупать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" и газ по "Турецкому потоку". Но другими европейскими странами Трамп очень недоволен, так как они продолжают покупать нефть и газ из России. Для них никаких поблажек — только для Венгрии, у которой нет выхода к морю.

Более того, Трамп вывел из-под санкций венгерский проект строительства второй АЭС — " Пакш-2 ", которую возводит " Росатом ". Здесь проблема связана с Газпромбанком . Именно через этот банк ведется финансирование строительства. Но банк еще при прошлом президенте Джо Байдане попал под рестрикции. Венгрии ранее уже удалось выбить у Трампа исключение, но только до декабря 2025 года. Теперь же, как заявил венгерский премьер Виктор Орбан , санкции сняты полностью и исключение больше не нужно будет продлевать. Правда, из США это прозвучало по-другому: исключение продлили только на год, а это значит, что в конце следующего опять надо будет просить о продлении, а потом снова и снова. Тогда как заливка первого бетона в фундамент энергоблока для новой АЭС должна начаться уже в феврале 2026 года.

Что касается трубопроводных поставок нефти и газа из России в Венгрию, то прямых санкций со стороны США здесь нет. Единственный момент связан с тем, что с 21 ноября вступают в силу новые санкции против ряда российских компаний, в том числе " Лукойла ". А Венгрия покупает около 14 миллионов баррелей в год у "Лукойла" по нефтепроводу. Однако в целом эти объемы можно было провести и через другие компании.

В принципе, санкций США против любой нефти из России по трубопроводам, как и против газопроводных поставок через Турцию , нет. Однако для Венгрии такое соглашение с США может быть основанием для того, чтобы защититься от своих же — от Еврокомиссии , которая строит планы через два года полностью отказаться от любых углеводородов из России. Можно было бы сказать, что Брюссель делает это под давлением Вашингтона. Но в ЕС и собственной инициативы хватает.

Однако щедрость США всегда имеет свою цену. Какую цену придется заплатить Будапешту за право продолжать покупать дешевые энергоресурсы из России, на основе которых функционирует вся венгерская экономика?

Во-первых, Венгрия обязуется закупать у США сжиженный природный газ на 600 миллионов долларов. Во-вторых, оборонную продукцию на 700 миллионов долларов через зарубежные компании. В-третьих, Венгрия пообещала подписать важное межправительственное соглашение о ядерном сотрудничестве с США. Все эти три пункта важны и выгодны в первую очередь Штатам.

Американский СПГ Венгрии не нужен при наличии стабильных и удобных поставок природного газа из России. Ведь прямого выхода к морю, куда приходят танкеры с СПГ, у Будапешта нет. Покупать через третью страну, имеющую выход к морю, и тащить через пол-Европы этот газ — себе дороже. Поэтому, скорее всего, в рамках сделки венгры станут покупать американский СПГ, но тут же перепродавать его другим покупателям, то есть будут выступать обычным трейдером.

Что касается ядерного сотрудничества, то США, как и в случае с газом, пытаются навязать силой покупку собственных ядерных технологий. Потому что только по экономическим причинам Венгрия никогда бы не купила это все. Атомная сделка состоит из трех пунктов. Во-первых, Венгрия должна будет купить на 114 миллионов долларов американского топлива компании Westinghouse для действующей атомной электростанции в Пакше в дополнение к российскому топливу. Во-вторых, надо будет использовать американские технологии при строительстве в Венгрии хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). В-третьих, построить на своей территории до десяти малых модульных реакторов стоимостью до 20 миллиардов долларов.

Почему Венгрии все это не нужно и невыгодно? Если одним предложением, то просто потому, что у нее есть давние тесные коммерческие связи с мировым лидером в этой сфере — российским "Росатомом". Это признанный гений в атомной отрасли, тогда как США отстали и в данный момент пытаются активно наверстать упущенное. Здесь та же ситуация, как и в газовой сфере: рыночными методами заставить европейцев покупать свое ядерное топливо и ядерные технологии у американцев не получается, приходится заставлять в обмен на снятие санкционного давления.

Westinghouse после банкротства в 2017 году зализывала раны на Украине как раз тем, что изучала украинские АЭС с советскими реакторами и российское ядерное топливо. Украина стала площадкой для небезопасных экспериментов американской компании по созданию собственного топлива, которое подходит для реакторов советского типа, а также по строительству хранилища ОЯТ. Теперь пришла очередь ставить эксперименты в Венгрии.

АЭС "Пакш" имеет реакторы советского типа, которые всегда заполнялись российским топливом. При этом вопрос о хранилище для отработавшего ядерного топлива никогда не возникал, потому что "Росатом" берет на себя абсолютно все. Он строит АЭС под ключ — и делает это очень быстро по сравнению с конкурентами, которые превращают атомные проекты в долгострои. Кроме того, "Росатом" еще и обучает персонал, выполняет обслуживание на протяжении всех десятилетий работы станции, поставляет ядерное топливо и сам занимается хранением ОЯТ (часть которого умеет и перерабатывать).

В такой ситуации предложения США для Венгрии вообще не актуальны, в том числе малые модульные реакторы. Однако Вашингтону очень важно заставить Будапешт купить эти реакторы, которые долго разрабатывали, но никто за границей не хочет их приобретать. Венгрия станет первой страной, где будет реализован этот американский проект, и должна продемонстрировать его другим потенциальным покупателям.