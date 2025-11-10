https://ria.ru/20251110/vaterpolist-2053956289.html
Экс-ватерполист сборной России объяснил решение о смене гражданства
Экс-ватерполист сборной России объяснил решение о смене гражданства
спорт
водное поло
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывший ватерполист сборной России Дмитрий Холод заявил, что сменил спортивное гражданство и принял предложение сборной Черногории ради возможности выступать на международных соревнованиях.
Холод играет за черногорский клуб "Ядран" из Херцег-Нови. Летом в составе сборной Черногории он выступил на чемпионате мира в Сингапуре.
«
"Я за нашу сборную не выступал с турнира в Роттердаме, с 2021 года. И поменялся тренер сборной Черногории, поступило предложение - я не смог отказаться", - сказал Холод в интервью, опубликованном на YouTube-канале Novoselov.
Спортсмен подтвердил, что принял это предложение, поскольку сборная России на тот момент была не допущена до соревнований.
"Нигде я не мог участвовать в международных соревнованиях. Без этого теряется каждое лето, ты теряешь большой турнир: чемпионат Европы, чемпионат мира, возможность попасть на Олимпиаду - я все так же об этом мечтаю, что сейчас, к сожалению, невозможно было бы", - добавил Холод.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе. В ноябре водное поло стало первым игровым командным видом спорта, в котором россиянам разрешили участвовать в международных турнирах. Долгое время россияне были допущены только в индивидуальных дисциплинах.