Экс-ватерполист сборной России объяснил решение о смене гражданства

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывший ватерполист сборной России Дмитрий Холод заявил, что сменил спортивное гражданство и принял предложение сборной Черногории ради возможности выступать на международных соревнованиях.

Холод играет за черногорский клуб "Ядран" из Херцег-Нови. Летом в составе сборной Черногории он выступил на чемпионате мира в Сингапуре.

« "Я за нашу сборную не выступал с турнира в Роттердаме, с 2021 года. И поменялся тренер сборной Черногории, поступило предложение - я не смог отказаться", - сказал Холод в интервью, опубликованном на YouTube-канале Novoselov.

Спортсмен подтвердил, что принял это предложение, поскольку сборная России на тот момент была не допущена до соревнований.

"Нигде я не мог участвовать в международных соревнованиях. Без этого теряется каждое лето, ты теряешь большой турнир: чемпионат Европы, чемпионат мира, возможность попасть на Олимпиаду - я все так же об этом мечтаю, что сейчас, к сожалению, невозможно было бы", - добавил Холод.