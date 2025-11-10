На Украине Пантелеимоновская община подтвердила верность УПЦ

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пантелеимоновская община в Вышгороде подтвердила верность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передав официальный отказ в переходе представителю раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает Союз православных журналистов.
"Представители Пантелеимоновской общины УПЦ в Вышгороде (Киевская область - ред.) встретились с клириком ПЦУ Виталием Босенко, который ранее изготовил и дублировал копии документов прихода для его принудительного перевода в ПЦУ. Ему передали решение прихода об отказе от его услуг как "настоятеля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов.
На сопровождающем публикацию видео клирику ПЦУ Босенко передали копию протокола собрания Религиозной организации в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона, подписанную епархиальным Архиереем. В документе зафиксировано решение 220 прихожан оставить храм под управлением УПЦ и отклонить предложения Босенко о переходе к раскольникам.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 24 сентября сообщил, что сотрудники военкомата на Украине мобилизовали пятерых священников УПЦ. Союз православных журналистов 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Подобные случаи были и в других регионах Украины.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
