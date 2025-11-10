На Украине Пантелеимоновская община подтвердила верность УПЦ

На сопровождающем публикацию видео клирику ПЦУ Босенко передали копию протокола собрания Религиозной организации в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона, подписанную епархиальным Архиереем. В документе зафиксировано решение 220 прихожан оставить храм под управлением УПЦ и отклонить предложения Босенко о переходе к раскольникам.