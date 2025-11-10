Рейтинг@Mail.ru
На Украине Пантелеимоновская община подтвердила верность УПЦ - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/ukraina-2054053205.html
На Украине Пантелеимоновская община подтвердила верность УПЦ
На Украине Пантелеимоновская община подтвердила верность УПЦ - РИА Новости, 10.11.2025
На Украине Пантелеимоновская община подтвердила верность УПЦ
Пантелеимоновская община в Вышгороде подтвердила верность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передав официальный отказ в переходе представителю... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T23:41:00+03:00
2025-11-10T23:41:00+03:00
украина
киевская область
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_301a28077cae40d2642d91078dca9138.jpg
https://ria.ru/20251110/ukraina-2054026905.html
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053452090.html
украина
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_cf28804addd346f4c63bc23cfac614b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киевская область, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), в мире
Украина, Киевская область, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), В мире
На Украине Пантелеимоновская община подтвердила верность УПЦ

Пантелеимоновская община в Вышгороде подтвердила верность канонической УПЦ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пантелеимоновская община в Вышгороде подтвердила верность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передав официальный отказ в переходе представителю раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает Союз православных журналистов.
"Представители Пантелеимоновской общины УПЦ в Вышгороде (Киевская область - ред.) встретились с клириком ПЦУ Виталием Босенко, который ранее изготовил и дублировал копии документов прихода для его принудительного перевода в ПЦУ. Ему передали решение прихода об отказе от его услуг как "настоятеля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
На Украине завели более двухсот уголовных дел против священников УПЦ
Вчера, 19:35
На сопровождающем публикацию видео клирику ПЦУ Босенко передали копию протокола собрания Религиозной организации в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона, подписанную епархиальным Архиереем. В документе зафиксировано решение 220 прихожан оставить храм под управлением УПЦ и отклонить предложения Босенко о переходе к раскольникам.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 24 сентября сообщил, что сотрудники военкомата на Украине мобилизовали пятерых священников УПЦ. Союз православных журналистов 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Подобные случаи были и в других регионах Украины.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Принудительная мобилизация на западе Украины - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
7 ноября, 14:37
 
УкраинаКиевская областьУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала