СМИ: задержанный следователь НАБУ собрал доказательства по делу Миндича
23:32 10.11.2025
СМИ: задержанный следователь НАБУ собрал доказательства по делу Миндича
СМИ: задержанный следователь НАБУ собрал доказательства по делу Миндича
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
украина
2025
Новости
в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины
СМИ: задержанный следователь НАБУ собрал доказательства по делу Миндича

Задержанный следователь НАБУ Магомедрасулов собрал улики по делу Миндича

© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Задержанный по обвинению в сотрудничестве с Россией следователь Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магомедрасулов собрал ключевые доказательства по делу украинского бизнесмена Тимура Миндича, пишут украинские СМИ.
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Запад намекает Киеву на конец эпохи Зеленского, заявил экс-генпрокурор
Вчера, 22:35
"Следователь НАБУ Руслан Магомедрасулов, задержанный СБУ в июле, собрал ключевые доказательства по делу о коррупции в энергетике. Об этом "Общественному" сообщили источники в антикоррупционном бюро", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным издания "Украинская правда", на которое ссылается телеканал, в деле может фигурировать совладелец компании "Квартал 95" Тимур Миндич.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что СБУ расследует дело в отношении совладельца компании "Квартал 95", бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. Позже издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Миндичу.
На прошлой неделе сообщалось, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР. Как заявляют источники издания "Украинская правда" в американском истеблишменте, расследование может быть связано с отмыванием денег. По их данным, кроме Миндича в нем фигурируют несколько человек и компаний. Как пишет издание, в США бежал и попал там в поле зрения ФБР один из фигурантов дела Национального антикоррупционного бюро Украины о завладении средствами крупнейшего на Украине химического "Одесского припортового завода" Александр Горбуненко. По информации "Украинской правды", детективы НАБУ пытались допросить Горбуненко в США и тогда же "возникала фамилия Миндича".
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
НАБУ опубликовало аудиозаписи по делу о коррупции в энергетике
Вчера, 14:41
 
В миреУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
