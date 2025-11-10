СМИ: задержанный следователь НАБУ собрал доказательства по делу Миндича

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Задержанный по обвинению в сотрудничестве с Россией следователь Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магомедрасулов собрал ключевые доказательства по делу украинского бизнесмена Тимура Миндича, пишут украинские СМИ.

В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ

"Следователь НАБУ Руслан Магомедрасулов, задержанный СБУ в июле, собрал ключевые доказательства по делу о коррупции в энергетике. Об этом "Общественному" сообщили источники в антикоррупционном бюро", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".

По данным издания "Украинская правда", на которое ссылается телеканал, в деле может фигурировать совладелец компании "Квартал 95" Тимур Миндич.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что СБУ расследует дело в отношении совладельца компании "Квартал 95", бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. Позже издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Миндичу.