На Украине провалилась кампания против русского языка

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Кампания против русского языка на Украине провалилась, большинство украинцев по-прежнему общаются между собой на русском, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Кампания против русского языка на Украине дала сбой. По данным опросов популярных украинских пабликов, большинство украинцев по-прежнему общаются между собой на русском языке", - сказал собеседник агентства.

Глава украинского центрального межрегионального управления госслужбы качества образования Светлана Бабинец ранее сообщила, что 40% украинских школьников на переменах общаются преимущественно на русском, а доля учеников, считающих украинский родным, уменьшилась за последний год с 71% до 64%.

"Реальная ситуация обстоит еще хуже для "мовников". Как показывают данные независимых опросов, более половины жителей Украины общаются между собой на чистом русском языке, и это не считая процентов, которые общаются на суржике - смеси русского и украинского", - отметил представитель силовых структур.