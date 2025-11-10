МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Кампания против русского языка на Украине провалилась, большинство украинцев по-прежнему общаются между собой на русском, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Кампания против русского языка на Украине дала сбой. По данным опросов популярных украинских пабликов, большинство украинцев по-прежнему общаются между собой на русском языке", - сказал собеседник агентства.
Глава украинского центрального межрегионального управления госслужбы качества образования Светлана Бабинец ранее сообщила, что 40% украинских школьников на переменах общаются преимущественно на русском, а доля учеников, считающих украинский родным, уменьшилась за последний год с 71% до 64%.
"Реальная ситуация обстоит еще хуже для "мовников". Как показывают данные независимых опросов, более половины жителей Украины общаются между собой на чистом русском языке, и это не считая процентов, которые общаются на суржике - смеси русского и украинского", - отметил представитель силовых структур.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.