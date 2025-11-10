Рейтинг@Mail.ru
На Украине завели более двухсот уголовных дел против священников УПЦ - РИА Новости, 10.11.2025
19:35 10.11.2025
На Украине завели более двухсот уголовных дел против священников УПЦ
На Украине завели более двухсот уголовных дел против священников УПЦ
в мире
украина
служба безопасности украины
украинская православная церковь
украина
в мире, украина, служба безопасности украины, украинская православная церковь
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь
На Украине завели более двухсот уголовных дел против священников УПЦ

СБУ сообщил о возбуждении более 200 дел против священников канонической УПЦ

Киев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Более 200 уголовных дел заведено на Украине против священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с февраля 2022 года, сообщает в понедельник украинская Служба безопасности (СБУ).
"С 2022 года по материалам службы безопасности начато 208 уголовных производств по антиукраинской деятельности и другим преступлениям со стороны представителей УПЦ. Среди фигурантов – 27 высших чинов церкви: митрополиты и архиепископы, которые подозреваются в работе на РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Иерей Валерий Флореску - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
На Украине мобилизовали священнослужителя УПЦ
8 ноября, 15:15
По данным СБУ, в частности, 78 священникам предъявлены обвинения, еще 40 приговорены к тюремному заключению. Кроме того, прекращено украинское гражданство и отменены виды на временное проживание 19 клирикам УПЦ, среди которых митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Еще против 17 священников введены санкции на Украине.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Принудительная мобилизация на западе Украины - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
7 ноября, 14:37
 
В миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковь
 
 
