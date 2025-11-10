НАБУ опубликовало аудиозаписи по делу о коррупции в энергетике

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, представителя национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Германа Галущенко Игоря Миронюка.

НАБУ ранее в понедельник сообщало, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины

"НАБУ и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) проводят операцию "Мидас". Пятнадцать месяцев работы, более 79 обысков, к которым привлечены все детективы НАБУ, тысячи часов аудиозаписей. Разоблачена многоуровневая преступная организация в сфере энергетики и обороны. Коррупция в энергетике, отмывание денег, незаконное обогащение", - сообщил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

НАБУ публикует фрагменты аудиозаписей разговора, в котором фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона".