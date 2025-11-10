Рейтинг@Mail.ru
НАБУ опубликовало аудиозаписи по делу о коррупции в энергетике - РИА Новости, 10.11.2025
14:41 10.11.2025 (обновлено: 17:46 10.11.2025)
НАБУ опубликовало аудиозаписи по делу о коррупции в энергетике
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор...
в мире
украина
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
2025
в мире, украина, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
НАБУ опубликовало аудиозаписи по делу о коррупции в энергетике

НАБУ опубликовало аудиозаписи разговора Миндича, Басова и Миронюка

© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, представителя национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Германа Галущенко Игоря Миронюка.
НАБУ ранее в понедельник сообщало, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Блеф не помогает". На Западе накопали компромат на Зеленского
3 ноября, 08:00
3 ноября, 08:00
"НАБУ и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) проводят операцию "Мидас". Пятнадцать месяцев работы, более 79 обысков, к которым привлечены все детективы НАБУ, тысячи часов аудиозаписей. Разоблачена многоуровневая преступная организация в сфере энергетики и обороны. Коррупция в энергетике, отмывание денег, незаконное обогащение", - сообщил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
НАБУ публикует фрагменты аудиозаписей разговора, в котором фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона".
"Тенор" - Басов Дмитрий Николаевич, НАЭК "Энергоатом" по физической защите и специальной безопасности… "Рокет" - Игорь Миронюк, советник Германа Галущенко и вечный помощник... (экс-депутата Рады Андрея – ред.) Деркача.... "Смотрящий" по энергетике от Миндича… "Карлсон" - это Тимур Миндич", - пояснил позднее депутат Железняк в своем Telegram-канале.
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Раде набросились на Зеленского после разоблачения его "кошелька"
Вчера, 15:35
Вчера, 15:35
 
В миреУкраинаГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
