На Украине задержали фигуранта дела о хищении у "Укртатнафты"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов на Украине задержали объявленного в международный розыск фигуранта дела о хищении более 5,8 миллиарда гривен (140 миллионов долларов) у нефтеперерабатывающего концерна "Укртатнафта", сообщили в украинской полиции.
"Полицейские задержали одного из фигурантов дела о растрате более 5,8 миллиарда гривен (более 139 миллионов долларов) "Укртатнафты", - говорится в сообщении, опубликованном в полицейском Telegram-канале.
Уточняется, что речь идет о директоре одной из аффилированных компаний. Ранее ему и его сообщникам, чьи имена не указываются, предъявляли обвинения "в организации деятельности масштабной схемы по растрате средств нефтеперерабатывающего концерна". Отмечается, что гражданин был объявлен в международный розыск. По версии следствия, с 2017 по 2022 годы подозреваемый и его сообщники участвовали в приобретении и продаже горюче-смазочных материалов в "Укртатнафте" на сумму более 5,8 миллиарда гривен без фактической оплаты, а полученную прибыль присваивали.
Агентство РБК-Украина, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, 6 мая сообщало, что бывший глава украинской нефтяной компании "Укртатнафта" Павел Овчаренко объявлен в международный розыск по делу о хищении 140 миллионов долларов. Как утверждают в агентстве, правоохранители арестовали счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, связанной с Овчаренко, и корпоративные права нескольких предприятий. В международный розыск объявлены шесть фигурантов дела. Имена остальных подозреваемых не называются. Как сообщают украинские журналисты, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ноябре 2024 года Овчаренко и еще восьми подозреваемым были предъявлены обвинения в хищениях 5,804 миллиарда гривен или 140,7 миллиона долларов.