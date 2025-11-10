Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали фигуранта дела о хищении у "Укртатнафты" - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/ukraina-2053982707.html
На Украине задержали фигуранта дела о хищении у "Укртатнафты"
На Украине задержали фигуранта дела о хищении у "Укртатнафты" - РИА Новости, 10.11.2025
На Украине задержали фигуранта дела о хищении у "Укртатнафты"
Сотрудники правоохранительных органов на Украине задержали объявленного в международный розыск фигуранта дела о хищении более 5,8 миллиарда гривен (140... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T16:43:00+03:00
2025-11-10T16:43:00+03:00
происшествия
украина
укртатнафта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg
https://ria.ru/20251110/ukraina-2053957203.html
https://ria.ru/20251108/ukraina-2053697553.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b804c03a0faf151683af054ef02b773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, укртатнафта
Происшествия, Украина, Укртатнафта
На Украине задержали фигуранта дела о хищении у "Укртатнафты"

На Украине задержали фигуранта дела о хищении $140 млн у "Укртатнафты"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов на Украине задержали объявленного в международный розыск фигуранта дела о хищении более 5,8 миллиарда гривен (140 миллионов долларов) у нефтеперерабатывающего концерна "Укртатнафта", сообщили в украинской полиции.
"Полицейские задержали одного из фигурантов дела о растрате более 5,8 миллиарда гривен (более 139 миллионов долларов) "Укртатнафты", - говорится в сообщении, опубликованном в полицейском Telegram-канале.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
На Украине задержали троих военных за попытку продать взрывчатку
Вчера, 15:06
Уточняется, что речь идет о директоре одной из аффилированных компаний. Ранее ему и его сообщникам, чьи имена не указываются, предъявляли обвинения "в организации деятельности масштабной схемы по растрате средств нефтеперерабатывающего концерна". Отмечается, что гражданин был объявлен в международный розыск. По версии следствия, с 2017 по 2022 годы подозреваемый и его сообщники участвовали в приобретении и продаже горюче-смазочных материалов в "Укртатнафте" на сумму более 5,8 миллиарда гривен без фактической оплаты, а полученную прибыль присваивали.
Агентство РБК-Украина, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, 6 мая сообщало, что бывший глава украинской нефтяной компании "Укртатнафта" Павел Овчаренко объявлен в международный розыск по делу о хищении 140 миллионов долларов. Как утверждают в агентстве, правоохранители арестовали счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, связанной с Овчаренко, и корпоративные права нескольких предприятий. В международный розыск объявлены шесть фигурантов дела. Имена остальных подозреваемых не называются. Как сообщают украинские журналисты, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ноябре 2024 года Овчаренко и еще восьми подозреваемым были предъявлены обвинения в хищениях 5,804 миллиарда гривен или 140,7 миллиона долларов.
Сотрудник Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
На Украине арестовали подозреваемого в хищении 400 тысяч долларов
8 ноября, 18:44
 
ПроисшествияУкраинаУкртатнафта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала