На Украине задержали фигуранта дела о хищении у "Укртатнафты"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов на Украине задержали объявленного в международный розыск фигуранта дела о хищении более 5,8 миллиарда гривен (140 миллионов долларов) у нефтеперерабатывающего концерна "Укртатнафта", сообщили в украинской полиции.

"Полицейские задержали одного из фигурантов дела о растрате более 5,8 миллиарда гривен (более 139 миллионов долларов) " Укртатнафты ", - говорится в сообщении, опубликованном в полицейском Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о директоре одной из аффилированных компаний. Ранее ему и его сообщникам, чьи имена не указываются, предъявляли обвинения "в организации деятельности масштабной схемы по растрате средств нефтеперерабатывающего концерна". Отмечается, что гражданин был объявлен в международный розыск. По версии следствия, с 2017 по 2022 годы подозреваемый и его сообщники участвовали в приобретении и продаже горюче-смазочных материалов в "Укртатнафте" на сумму более 5,8 миллиарда гривен без фактической оплаты, а полученную прибыль присваивали.