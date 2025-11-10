На Украине задержали троих военных за попытку продать взрывчатку

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Трое военнослужащих на Украине пытались продать крупную партию взрывчатки стоимостью 88 тысяч долларов, сообщили в офисе генпрокурора.

"Задержаны трое военнослужащих, которые пытались сбыть крупную партию взрывчатки… Задержаны полковник и двое военнослужащих по подозрению в сбыте взрывчатых веществ и боеприпасов. Они пытались реализовать более 500 килограммов пластической взрывчатки, а также 22 брикета пластида, семь гранат и детонирующий шнур", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.