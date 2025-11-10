https://ria.ru/20251110/ukraina-2053957203.html
На Украине задержали троих военных за попытку продать взрывчатку
На Украине задержали троих военных за попытку продать взрывчатку - РИА Новости, 10.11.2025
На Украине задержали троих военных за попытку продать взрывчатку
Трое военнослужащих на Украине пытались продать крупную партию взрывчатки стоимостью 88 тысяч долларов, сообщили в офисе генпрокурора. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T15:06:00+03:00
2025-11-10T15:06:00+03:00
2025-11-10T15:06:00+03:00
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_d80102b224104dd26910ab4524761337.jpg
https://ria.ru/20251110/zelenskiy-2053903965.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_44edbf7f41ba877878871c9e4624e600.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
На Украине задержали троих военных за попытку продать взрывчатку
На Украине задержали троих военных за попытку продать взрывчатку на $88 тыс
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Трое военнослужащих на Украине пытались продать крупную партию взрывчатки стоимостью 88 тысяч долларов, сообщили в офисе генпрокурора.
"Задержаны трое военнослужащих, которые пытались сбыть крупную партию взрывчатки… Задержаны полковник и двое военнослужащих по подозрению в сбыте взрывчатых веществ и боеприпасов. Они пытались реализовать более 500 килограммов пластической взрывчатки, а также 22 брикета пластида, семь гранат и детонирующий шнур", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, стоимость такой партии оценивается в 88 тысяч долларов.