На Украине раскрыли схему получения "откатов" от контрагентов "Энергоатома"

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в рамках дела о коррупции в энергетической сфере раскрыло группу, которая получала "откаты" в размере от 10% до 15% от контрагентов национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом".

"Операция по разоблачению коррупции в сфере энергетики: Схема. Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги или поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.

Среди установленных участников группировки, по данным Железняка, руководитель организации бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности компании "Энергоатом " Дмитрий Басов, а также четыре человека – работники бэк-офиса по легализации средств.

"Используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков. Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 миллиардов гривен (4,7 миллиарда долларов – ред.) осуществлялось не официальными должностными лицами, а сторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих", - добавили в НАБУ.