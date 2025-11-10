Рейтинг@Mail.ru
На Украине раскрыли схему получения "откатов" от контрагентов "Энергоатома" - РИА Новости, 10.11.2025
14:31 10.11.2025
На Украине раскрыли схему получения "откатов" от контрагентов "Энергоатома"
На Украине раскрыли схему получения "откатов" от контрагентов "Энергоатома" - РИА Новости, 10.11.2025
На Украине раскрыли схему получения "откатов" от контрагентов "Энергоатома"
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в рамках дела о коррупции в энергетической сфере раскрыло группу, которая получала "откаты" в... РИА Новости, 10.11.2025
в мире
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
в мире, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
На Украине раскрыли схему получения "откатов" от контрагентов "Энергоатома"

На Украине НАБУ раскрыло группу, получавшую откаты от контрагентов "Энергоатома"

© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в рамках дела о коррупции в энергетической сфере раскрыло группу, которая получала "откаты" в размере от 10% до 15% от контрагентов национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом".
Ранее в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее сообщало, что НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Агентство РБК-Украина в свою очередь сообщило, что обыски у Миндича и Галущенко проводятся по одному делу, которое касается коррупции в энергетической сфере.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Детективы НАБУ пришли с обысками к соратнику Зеленского Миндичу, пишут СМИ
Вчера, 10:52
"Операция по разоблачению коррупции в сфере энергетики: Схема. Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги или поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
Среди установленных участников группировки, по данным Железняка, руководитель организации бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности компании "Энергоатом " Дмитрий Басов, а также четыре человека – работники бэк-офиса по легализации средств.
"Используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков. Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 миллиардов гривен (4,7 миллиарда долларов – ред.) осуществлялось не официальными должностными лицами, а сторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих", - добавили в НАБУ.
НАБУ ранее в понедельник сообщало, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики.
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
НАБУ напомнило о недопустимости вмешательства в их расследования
4 ноября, 23:47
 
В миреГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
