На Украине раскрыли схему получения "откатов" от контрагентов "Энергоатома"

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в рамках дела о коррупции в энергетической сфере раскрыло группу, которая получала "откаты" в размере от 10% до 15% от контрагентов национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом".
Ранее в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее сообщало, что НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Агентство РБК-Украина в свою очередь сообщило, что обыски у Миндича и Галущенко проводятся по одному делу, которое касается коррупции в энергетической сфере.
"Операция по разоблачению коррупции в сфере энергетики: Схема. Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги или поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
Среди установленных участников группировки, по данным Железняка, руководитель организации бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности компании "Энергоатом " Дмитрий Басов, а также четыре человека – работники бэк-офиса по легализации средств.
"Используя служебные связи в министерстве и государственной компании, они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков. Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 миллиардов гривен (4,7 миллиарда долларов – ред.) осуществлялось не официальными должностными лицами, а сторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих", - добавили в НАБУ.
НАБУ ранее в понедельник сообщало, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики.