https://ria.ru/20251110/ukraina-2053937141.html
Спикер парламента Сербии прибыла с визитом на Украину
Спикер парламента Сербии прибыла с визитом на Украину - РИА Новости, 10.11.2025
Спикер парламента Сербии прибыла с визитом на Украину
Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич в понедельник прибыла с рабочим визитом на Украину, где проведет встречи с руководством страны, сообщает... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:51:00+03:00
2025-11-10T13:51:00+03:00
2025-11-10T13:51:00+03:00
в мире
украина
сербия
ана брнабич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053898911_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_d06d85486fdeb77e8d9b01d6c50c180b.jpg
https://ria.ru/20251110/soskin-2053855621.html
украина
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053898911_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_6f8b20601bcf28a22fed2151067150c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сербия, ана брнабич
В мире, Украина, Сербия, Ана Брнабич
Спикер парламента Сербии прибыла с визитом на Украину
Спикер парламента Сербии Брнабич прибыла с рабочим визитом на Украину