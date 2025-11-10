Рейтинг@Mail.ru
Спикер парламента Сербии прибыла с визитом на Украину - РИА Новости, 10.11.2025
13:51 10.11.2025
Спикер парламента Сербии прибыла с визитом на Украину
Спикер парламента Сербии прибыла с визитом на Украину - РИА Новости, 10.11.2025
Спикер парламента Сербии прибыла с визитом на Украину
Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич в понедельник прибыла с рабочим визитом на Украину, где проведет встречи с руководством страны, сообщает... РИА Новости, 10.11.2025
в мире
украина
сербия
ана брнабич
украина
сербия
в мире, украина, сербия, ана брнабич
В мире, Украина, Сербия, Ана Брнабич
Спикер парламента Сербии прибыла с визитом на Украину

Спикер парламента Сербии Брнабич прибыла с рабочим визитом на Украину

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев, Украина. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 ноя – РИА Новости. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич в понедельник прибыла с рабочим визитом на Украину, где проведет встречи с руководством страны, сообщает пресс-служба сербского заксобрания.
Ранее о подобных планах официально не сообщалось.
"Председатель Народной Скупщины республики Сербия сегодня находится с визитом на Украине. Запланировано посещение Рады и встречи с высшим государственным руководством", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Зеленский растерялся": в Киеве забили тревогу из-за удара по Украине
В миреУкраинаСербияАна Брнабич
 
 
