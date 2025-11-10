https://ria.ru/20251110/ukraina-2053915436.html
НАБУ нашли набитые валютой сумки в ходе спецоперации в сфере энергетики
НАБУ нашли набитые валютой сумки в ходе спецоперации в сфере энергетики - РИА Новости, 10.11.2025
НАБУ нашли набитые валютой сумки в ходе спецоперации в сфере энергетики
Сумки, набитые пачками иностранной валюты, найдены в ходе специальной операции в сфере энергетики, соответствующие фото публикует Национальное антикоррупционное РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T11:49:00+03:00
2025-11-10T11:49:00+03:00
2025-11-10T12:17:00+03:00
в мире
украина
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053905868_0:176:1280:896_1920x0_80_0_0_ea5bc11d7978065f82ac343d4fa28f29.jpg
https://ria.ru/20251110/mindich-2053897246.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053905868_0:112:1280:1072_1920x0_80_0_0_3e799821450a09508e4aa759756657e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
НАБУ нашли набитые валютой сумки в ходе спецоперации в сфере энергетики
Сумки с пачками валюты нашли в ходе спецоперации НАБУ в сфере энергетики Украины