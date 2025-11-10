https://ria.ru/20251110/ukraina-2053891869.html
На Украине раскрыли масштабы проблем с электричеством
2025-11-10T10:30:00+03:00
украина
На Украине раскрыли масштабы проблем с электричеством
Украина за несколько дней потеряла 1 гигаватт электрической генерации
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов, сообщает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на представителя правительства.
В субботу национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила о применении аварийных отключений электроэнергии в нескольких регионах страны, не уточняя, о каких именно идет речь. Позднее компания добавила, что отключения света на Украине продолжатся и в воскресенье. Компания "Центрэнерго" в субботу отметила, что в стране остановлены все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует.
"Энергосистема потеряла по меньшей мере 1 гигаватт генерации. Кое-что уже возвращается, что-то удастся включить в ближайшее время, но часть мощностей, боюсь, быстро восстановить не удастся", – приводит слова представителя правительства издание.
Минэнерго, как отмечает издание, подтверждает, что в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Ведь даже для мелких ремонтов нужно отключать оборудование, иначе система не запустится стабильно.
При этом источники издания в энергокомпания подтверждают, что отключения надолго, генерацию нет возможности восстановить быстро. "В течение нескольких недель будет продолжаться восстановление – в это время страна живет в режиме 3-4 очередей отключений (12 и более часов – ред.). Далее – возможна стабилизация до двух очередей, а затем и до одной очереди. Это оптимистический сценарий", – приводит слова источника издание.
Издание "Экономическая правда" ранее в понедельник сообщало, что заявления компании "Центрэнерго" об остановке на Украине всех государственных теплоэлектростанций и отсутствии генерации электроэнергии вызвало истерику в офисе Владимира Зеленского.