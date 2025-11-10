Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 10.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
01:42 10.11.2025
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
липецкая область
липецкая область
липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

МЧС: в Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Города России. Липецк. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону.
"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Липецкой области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая область
 
 
