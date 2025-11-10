Рейтинг@Mail.ru
"Это провал": на Западе сделали заявление после удара возмездия ВС России - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/udar-2053850471.html
"Это провал": на Западе сделали заявление после удара возмездия ВС России
"Это провал": на Западе сделали заявление после удара возмездия ВС России - РИА Новости, 10.11.2025
"Это провал": на Западе сделали заявление после удара возмездия ВС России
После удара возмездия ВС России по Украине западные страны осознали, что вся их поддержка киевского режима оказалась бесполезной, такое мнение высказал... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T02:25:00+03:00
2025-11-10T02:25:00+03:00
в мире
украина
россия
центрэнерго
александр меркурис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049767907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98292b18b3be9bca470d2820358e1cac.jpg
https://ria.ru/20251110/ukraina-2053846628.html
https://ria.ru/20251109/zelenskiy-2053819792.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049767907_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_1eddb84453c9bf9c35bf3c05a754bc90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, центрэнерго, александр меркурис
В мире, Украина, Россия, Центрэнерго, Александр Меркурис
"Это провал": на Западе сделали заявление после удара возмездия ВС России

Меркурис: после удара возмездия союзники Киева поняли, что не могут его защитить

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. После удара возмездия ВС России по Украине западные страны осознали, что вся их поддержка киевского режима оказалась бесполезной, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Западные правительства понимают, что не смогут снабдить Украину системами ПВО, чтобы попробовать противостоять ракетам и дронам. И что все попытки это сделать — это полный провал", — сказал он.
Трофейный немецкий танк Leopard 2, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
СМИ: Украина отказалась от танков Leopard
01:34
По мнению эксперта, все, чего союзникам Украины удалось добиться, — это катастрофически опустошить собственные резервы и продемонстрировать, что их хваленое оружие не способно противостоять арсеналу России.
"По крайней мере европейские правительства продолжают настаивать на том, что они с Украиной настолько, насколько потребуется. Даже когда тухнет свет по всей Украине", — сыронизировал Меркурис.
В субботу компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. "Укрэнерго", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории страны 10 октября. Власти рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Смерть Зеленского". В Раде вынесли приговор киевскому режиму
Вчера, 20:07
 
В миреУкраинаРоссияЦентрэнергоАлександр Меркурис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала