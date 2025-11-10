"Это провал": на Западе сделали заявление после удара возмездия ВС России

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. После удара возмездия ВС России по Украине западные страны осознали, что вся их поддержка киевского режима оказалась бесполезной, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Западные правительства понимают, что не смогут снабдить Украину системами ПВО, чтобы попробовать противостоять ракетам и дронам. И что все попытки это сделать — это полный провал", — сказал он.
По мнению эксперта, все, чего союзникам Украины удалось добиться, — это катастрофически опустошить собственные резервы и продемонстрировать, что их хваленое оружие не способно противостоять арсеналу России.
"По крайней мере европейские правительства продолжают настаивать на том, что они с Украиной настолько, насколько потребуется. Даже когда тухнет свет по всей Украине", — сыронизировал Меркурис.
В субботу компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. "Укрэнерго", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории страны 10 октября. Власти рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.