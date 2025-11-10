Рейтинг@Mail.ru
В Турции более 1000 футболистов подозревают в совершении ставок
Футбол
 
10.11.2025
В Турции более 1000 футболистов подозревают в совершении ставок
В Турции более 1000 футболистов подозревают в совершении ставок - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
В Турции более 1000 футболистов подозревают в совершении ставок
Федерация футбола Турции (TFF) подозревает 1024 игрока в совершении ставок, сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 10.11.2025
турция
Футбол, Спорт, Турция
В Турции более 1000 футболистов подозревают в совершении ставок

Федерация футбола Турции подозревает 1024 игрока в совершении ставок

Футбольный мяч
Футбольный мяч
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Федерация футбола Турции (TFF) подозревает 1024 игрока в совершении ставок, сообщается на сайте организации.
Игроки вызваны в дисциплинарный комитет в соответствии с уставом федерации. Также TFF начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о продлении на 15 дней зимнего трансферного окна для клубов страны в связи с возможными кадровыми потерями.
TFF на две недели отложила проведение матчей третьего и четвертого по силе дивизионов страны, на которые пришлась основная масса игроков. Среди игроков Суперлиги под подозрение попали 27 человек, включая двух футболистов "Бешикташа" и двух игроков "Галатасарая".
Также федерация отмечает, что в отношении 47 футболистов, у которых было выявлено лишь одно участие в ставках, дисциплинарные производства будут рассмотрены позднее на основании новых доказательств и информации, полученной от соответствующих органов.
Ранее президент TFF Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что дисциплинарный комитет отстранил 149 арбитров из-за участия в ставках на футбольные матчи. Срок отстранения составляет от восьми до двенадцати месяцев, после чего судьи могут быть дисквалифицированы пожизненно.
