Центр беспилотной авиации Ямала создадут на базе "Ямалспаса"

19:56 10.11.2025
салехард, дмитрий артюхов, ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, Дмитрий Артюхов, Ямал
Салехард. Архивное фото
САЛЕХАРД, 10 ноя – РИА Новости. Центр беспилотной авиации Ямала создадут на базе салехардского поисково-спасательного отряда "Ямалспас", он начнет функционировать в ближайшее время, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новый центр расположится в обновленном здании спасательной службы "Ямалспас" в Салехарде. Ранее сотрудники несли службу в здании, построенном в 1989 году, условия которого не соответствовали современным требованиям. Новое здание вдвое просторнее: его площадь составляет 752 квадратных метра. В нем оборудованы классы для подготовки спасателей, зал для беспилотной авиации, кабинет для водолазной службы, тренажерный зал и комната отдыха. Новые условия для несения службы осмотрел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"Салехардский поисково-спасательный отряд "Ямалспаса" выполняет самые разные задачи, связанные с безопасностью наших жителей. Будем создавать здесь центр беспилотной авиации Ямала. Мы уже длительное время работаем с беспилотниками, они стали незаменимыми помощниками в обнаружении лесных пожаров, поиске пропавших. Здесь будем концентрировать специалистов этого направления. Разместим все необходимое оборудование для удаленного управления беспилотниками. В ближайшее время он начнет функционировать", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства региона.
За последний год семь беспилотников дальнего действия "Ямалспаса" выполнили более 88 полетов общим налетом порядка 500 часов. Они использовались для выполнения поисково-спасательных работ, мониторинга природных пожаров, наблюдения за территорией в период весеннего паводка и других задач, уточняют в правительстве округа.
Ямало-Ненецкий автономный округСалехардДмитрий АртюховЯмал
 
 
