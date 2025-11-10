Центр беспилотной авиации Ямала создадут на базе "Ямалспаса"

САЛЕХАРД, 10 ноя – РИА Новости. Центр беспилотной авиации Ямала создадут на базе салехардского поисково-спасательного отряда "Ямалспас", он начнет функционировать в ближайшее время, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый центр расположится в обновленном здании спасательной службы "Ямалспас" в Салехарде. Ранее сотрудники несли службу в здании, построенном в 1989 году, условия которого не соответствовали современным требованиям. Новое здание вдвое просторнее: его площадь составляет 752 квадратных метра. В нем оборудованы классы для подготовки спасателей, зал для беспилотной авиации, кабинет для водолазной службы, тренажерный зал и комната отдыха. Новые условия для несения службы осмотрел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Салехардский поисково-спасательный отряд "Ямалспаса" выполняет самые разные задачи, связанные с безопасностью наших жителей. Будем создавать здесь центр беспилотной авиации Ямала. Мы уже длительное время работаем с беспилотниками, они стали незаменимыми помощниками в обнаружении лесных пожаров, поиске пропавших. Здесь будем концентрировать специалистов этого направления. Разместим все необходимое оборудование для удаленного управления беспилотниками. В ближайшее время он начнет функционировать", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства региона.