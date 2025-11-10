Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, что швейцарские миллиардеры подарили Трампу
17:40 10.11.2025
СМИ узнали, что швейцарские миллиардеры подарили Трампу
СМИ узнали, что швейцарские миллиардеры подарили Трампу
в мире
сша
швейцария
вашингтон (штат)
дональд трамп
ги пармелен
cartier
евросоюз
сша
швейцария
вашингтон (штат)
2025
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a3a8bbec860a1fc9aff95c4df0e23a8.jpg
1920
1920
true
в мире, сша, швейцария, вашингтон (штат), дональд трамп, ги пармелен, cartier , евросоюз
В мире, США, Швейцария, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Ги Пармелен, Cartier , Евросоюз
СМИ узнали, что швейцарские миллиардеры подарили Трампу

Blick: швейцарские бизнесмены подарили Трампу часы Rolex и именной слиток золота

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости. Швейцарские бизнесмены, которые на прошлой неделе провели встречу с президентом США Дональдом Трампом, надеясь добиться снижения 39-процентных таможенных пошлин, подарили ему часы Rolex и именной золотой слиток, сообщило издание Blick.
В прошлый вторник шесть швейцарских миллиардеров совершили визит в Вашингтон для встречи с Трампом. В делегацию вошли главы таких компаний, как судоходная Mediterranean Shipping Company (MSC), инвестиционная компания Partners Group, нефтегазовый трейдер Mercuria. производитель часов класса люкс Rolex, занимающаяся драгметаллами MKS Pamp, а также дом люксовых брендов Richemont (Cartier, Montblanc, Piaget и другие).
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Швейцарские производители золота отказались переносить производство в США
30 августа, 13:51
"Швейцарские предприниматели осыпали Трампа подарками. Так, они подарили ему часы Rolex, а также именной золотой слиток", - сообщило СМИ.
Сообщается, что руководители предложили инвестировать в американскую фармацевтику и инфраструктуру, увеличить закупки американской авиационной промышленности, а также перенести золотоплавильные производства в США в течение 12–24 месяцев.
Как пишет издание, Швейцария может быть близка к тому, чтобы добиться пересмотра 39-процентных пошлин, введённых США на импорт её товаров. Газета сообщила, что в ближайшие несколько недель ожидается подписание письма о намерениях по выходу из торгового тупика.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
США ввели пошлины на импорт золотых слитков, пишут СМИ
8 августа, 00:54
"Если все пойдет по плану, президент США и Ги Пармелен (министр экономики и президент Швейцарии в 2026 году - ред.) совместно представят соглашение на Всемирном экономическом форуме в Давосе в будущем году", - отмечает СМИ, по информации которого новые пошлины могут быть "сопоставимы с 15% для товаров из ЕС".
США 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39%. Это стало самым высоким показателем среди всех стран Европы и одним из самых высоких в мире. Больше среди крупных экономик только у Бразилии и Индии (по 50%).
Улица Крамгассе в городе Берн - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Швейцария обеспокоена потерей рабочих мест из-за пошлин США
4 августа, 16:07
Четвертого августа газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что Келлер-Саттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, после чего лидер США объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары.
Депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз 4 августа заявила, что введенные США против Швейцарии таможенные пошлины в размере 39% рискуют вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Золото помогает России и Китаю противостоять Западу
15 октября, 08:00
 
В миреСШАШвейцарияВашингтон (штат)Дональд ТрампГи ПармеленCartierЕвросоюз
 
 
