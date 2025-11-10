По всей Украине объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ночь на понедельник на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях тревога была объявлена около полутора часов назад. В остальных регионах тревога была объявлена практически одновременно – около 01.30 мск.
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
После этого компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. "Укрэнерго", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.