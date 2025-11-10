https://ria.ru/20251110/travma-2053842768.html
Мусаев отметил, что Петров мог получить травму ахилла
Мусаев отметил, что Петров мог получить травму ахилла - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Мусаев отметил, что Петров мог получить травму ахилла
Защитник "Краснодара" Сергей Петров получил тяжелую травму ахилла, заявил главный тренер футбольного клуба Мурад Мусаев.
2025-11-10T00:25:00+03:00
2025-11-10T00:25:00+03:00
2025-11-10T00:25:00+03:00
футбол
спорт
сергей петров
мурад мусаев
краснодар
балтика
российская премьер-лига (рпл)
спорт, сергей петров, мурад мусаев, краснодар, балтика, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Сергей Петров, Мурад Мусаев, Краснодар, Балтика, Российская премьер-лига (РПЛ)
Мусаев отметил, что Петров мог получить травму ахилла
Мусаев: думаю, у Петрова тяжелая травма ахилла