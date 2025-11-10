Рейтинг@Mail.ru
Мусаев отметил, что Петров мог получить травму ахилла - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:25 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/travma-2053842768.html
Мусаев отметил, что Петров мог получить травму ахилла
Мусаев отметил, что Петров мог получить травму ахилла - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Мусаев отметил, что Петров мог получить травму ахилла
Защитник "Краснодара" Сергей Петров получил тяжелую травму ахилла, заявил главный тренер футбольного клуба Мурад Мусаев. РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T00:25:00+03:00
2025-11-10T00:25:00+03:00
футбол
спорт
сергей петров
мурад мусаев
краснодар
балтика
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156153/37/1561533700_0:0:1429:805_1920x0_80_0_0_9aa354898ac4165e92c011c404882a41.jpg
/20251109/futbol-2053839248.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156153/37/1561533700_0:0:1405:1054_1920x0_80_0_0_250f158151b04c7b435dcb6185172673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сергей петров, мурад мусаев, краснодар, балтика, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Сергей Петров, Мурад Мусаев, Краснодар, Балтика, Российская премьер-лига (РПЛ)
Мусаев отметил, что Петров мог получить травму ахилла

Мусаев: думаю, у Петрова тяжелая травма ахилла

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИгрок ФК "Краснодар" Сергей Петров
Игрок ФК Краснодар Сергей Петров - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Игрок ФК "Краснодар" Сергей Петров. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Защитник "Краснодара" Сергей Петров получил тяжелую травму ахилла, заявил главный тренер футбольного клуба Мурад Мусаев.
В воскресенье "Краснодар" сыграл на выезде вничью с калининградской "Балтикой" (1:1) в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Петров был заменен на 26-й минуте из-за травмы, его унесли на носилках.
"У Петрова, думаю, тяжелая травма. С ахиллом проблемы, надо сделать МРТ, посмотреть", - приводятся слова Мусаева с пресс-конференции на странице "Краснодара" "ВКонтакте".
Петрову 34 года. Он является рекордсменом по количеству проведенных матчей за "Краснодар" (339 игр).
Футболисты Балтики - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Балтика" заслуживала победу над "Краснодаром", считает Измайлов
9 ноября, 23:25
 
ФутболСпортСергей ПетровМурад МусаевКраснодарБалтикаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала