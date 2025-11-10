Строительство путепровода через Транссиб в Приамурье завершат до конца года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Строительство путепровода через Транссиб в Новобурейском Амурской области завершат до конца года, также активно ведется возведение путепровода в Белогорске, сообщает правительство региона.

"В этом строительном сезоне у нас два важных путепровода. Новый путепровод в Серышеве уже запустили, в Новобурейском — строительство завершится в декабре. Активно ведется возведение путепровода в Белогорске, где рабочие уже завершают подготовку свайного основания. Благодаря новым путепроводам водители смогут безопасно и комфортно проезжать над железной дорогой, не теряя времени в ожидании. Развитие Транссибирской магистрали и значительное увеличение объёмов грузоперевозок и трафика ставит перед регионом задачу усилить транспортно-логистическую инфраструктуру и при этом повысить уровень безопасности для водителей. Решить ее и призвано строительство на территории региона путепроводов", - приводятся в сообщении слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

Движение по новому путепроводу в Серышеве запустили в октябре. Переезд через Транссиб начинается на первом километре автодороги "Серышево - Поляна" и выходит на улицу Полевую райцентра. Протяженность объекта с подъездами – 2,97 километра, длина самого сооружения – почти 90 метров.