Строительство путепровода через Транссиб в Приамурье завершат до конца года
Амурская область
Амурская область
 
11:39 10.11.2025
Строительство путепровода через Транссиб в Приамурье завершат до конца года
Строительство путепровода через Транссиб в Приамурье завершат до конца года
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150676/50/1506765092_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1197481029013ad5f73d26c86f83b2ab.jpg
1920
1920
true
Строительство путепровода через Транссиб в Приамурье завершат до конца года

Вид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Строительство путепровода через Транссиб в Новобурейском Амурской области завершат до конца года, также активно ведется возведение путепровода в Белогорске, сообщает правительство региона.
"В этом строительном сезоне у нас два важных путепровода. Новый путепровод в Серышеве уже запустили, в Новобурейском — строительство завершится в декабре. Активно ведется возведение путепровода в Белогорске, где рабочие уже завершают подготовку свайного основания. Благодаря новым путепроводам водители смогут безопасно и комфортно проезжать над железной дорогой, не теряя времени в ожидании. Развитие Транссибирской магистрали и значительное увеличение объёмов грузоперевозок и трафика ставит перед регионом задачу усилить транспортно-логистическую инфраструктуру и при этом повысить уровень безопасности для водителей. Решить ее и призвано строительство на территории региона путепроводов", - приводятся в сообщении слова губернатора Амурской области Василия Орлова.
Глава Приамурья поручил проверить пожарные извещатели в домах
30 октября, 09:59
30 октября, 09:59
Движение по новому путепроводу в Серышеве запустили в октябре. Переезд через Транссиб начинается на первом километре автодороги "Серышево - Поляна" и выходит на улицу Полевую райцентра. Протяженность объекта с подъездами – 2,97 километра, длина самого сооружения – почти 90 метров.
Кроме того, в Приамурье в этом году завершат ремонт двух мостов в рамках президентского национального проекта "Инфраструктура для жизни". Они расположены на региональной автомобильной дороге "Благовещенск - Гомелевка". Их протяженность составляет более 160 метров. В рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Амурской области" в текущем году начата реконструкция двух мостовых сооружений на региональных дорогах "Зея – Тыгда" и "Крестовоздвиженка – Поярково – Калинино" протяженностью 128 метров. Завершение работ запланировано в 2026 году.
Международный зимний фестиваль в Благовещенске примет гостей из Татарстана
7 ноября, 11:23
7 ноября, 11:23
 
