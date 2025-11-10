Рейтинг@Mail.ru
Зрители освистали Трампа на матче по американскому футболу
14:51 10.11.2025 (обновлено: 16:14 10.11.2025)
Зрители освистали Трампа на матче по американскому футболу
Зрители освистали Трампа на матче по американскому футболу
Зрители матча по американскому футболу на стадионе "Нортвест" в штате Мэриленд освистали посетившего спортивное мероприятие президента США Дональда Трампа,... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
дональд трамп, майк джонсон, национальная футбольная лига (нфл)
Дональд Трамп, Майк Джонсон, Национальная футбольная лига (НФЛ), Спорт, Вокруг спорта
Зрители освистали Трампа на матче по американскому футболу

Зрители на стадионе освистали Трампа во время матча по американскому футболу

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Зрители матча по американскому футболу на стадионе "Нортвест" в штате Мэриленд освистали посетившего спортивное мероприятие президента США Дональда Трампа, сообщает портал Athletic, раздел газеты New York Times.
Девятого ноября пресс-пул Белого дома сообщил, что самолет Трампа пролетел низко над стадионом "Нортвест" в американском штате Мэриленд во время матча по американскому футболу между командами "Вашингтон Коммандерс" и "Детройт Лайонс". После пролета Трамп направился к стадиону "Нортвест", чтобы посмотреть игру лично.
«
"Президент Дональд Трамп, стоящий рядом с владельцем "Вашингтон Коммандерс" Джошем Харрисом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном, махал рукой толпе из кабины первого на заполненном стадионе "Нортвест" на фоне множества возгласов, в основном состоящих из освистываний вкупе с несколькими возгласами одобрения", - сообщает Athletic.
По данным портала, американский лидер прибыл на стадион под конец второй четверти матча. На середине спортивного мероприятия он поднялся в комментаторскую кабину, собираясь зачитать текст воинской присяги в честь новобранцев, которых чествовали на игровом поле. Как отмечает Athletic, зрители снимали речь Трампа на камеру и громко освистывали его.
Как пишет портал, Трамп стал первым действующим президентом США за последние 47 лет, который посетил матч регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ), а также первым президентом, когда-либо посетившим стадион "Нортвест".
