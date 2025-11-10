Зрители освистали Трампа на матче по американскому футболу

"Президент Дональд Трамп, стоящий рядом с владельцем "Вашингтон Коммандерс" Джошем Харрисом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном, махал рукой толпе из кабины первого на заполненном стадионе "Нортвест" на фоне множества возгласов, в основном состоящих из освистываний вкупе с несколькими возгласами одобрения", - сообщает Athletic.

По данным портала, американский лидер прибыл на стадион под конец второй четверти матча. На середине спортивного мероприятия он поднялся в комментаторскую кабину, собираясь зачитать текст воинской присяги в честь новобранцев, которых чествовали на игровом поле. Как отмечает Athletic, зрители снимали речь Трампа на камеру и громко освистывали его.