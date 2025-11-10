https://ria.ru/20251110/tramp-2053952538.html
Зрители освистали Трампа на матче по американскому футболу
Зрители освистали Трампа на матче по американскому футболу - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Зрители освистали Трампа на матче по американскому футболу
Зрители матча по американскому футболу на стадионе "Нортвест" в штате Мэриленд освистали посетившего спортивное мероприятие президента США Дональда Трампа,... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T14:51:00+03:00
2025-11-10T14:51:00+03:00
2025-11-10T16:14:00+03:00
дональд трамп
майк джонсон
национальная футбольная лига (нфл)
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_468cb1801241b2c00df7eee079733310.jpg
/20250721/tramp-2030328218.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c3ee7fc9928fbe490dacda92d7bd9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, майк джонсон, национальная футбольная лига (нфл), спорт, вокруг спорта
Дональд Трамп, Майк Джонсон, Национальная футбольная лига (НФЛ), Спорт, Вокруг спорта
Зрители освистали Трампа на матче по американскому футболу
Зрители на стадионе освистали Трампа во время матча по американскому футболу
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Зрители матча по американскому футболу на стадионе "Нортвест" в штате Мэриленд освистали посетившего спортивное мероприятие президента США Дональда Трампа, сообщает портал Athletic, раздел газеты New York Times.
Девятого ноября пресс-пул Белого дома сообщил, что самолет Трампа
пролетел низко над стадионом "Нортвест" в американском штате Мэриленд
во время матча по американскому футболу между командами "Вашингтон Коммандерс" и "Детройт Лайонс". После пролета Трамп направился к стадиону "Нортвест", чтобы посмотреть игру лично.
«
"Президент Дональд Трамп, стоящий рядом с владельцем "Вашингтон Коммандерс" Джошем Харрисом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном, махал рукой толпе из кабины первого на заполненном стадионе "Нортвест" на фоне множества возгласов, в основном состоящих из освистываний вкупе с несколькими возгласами одобрения", - сообщает Athletic.
По данным портала, американский лидер прибыл на стадион под конец второй четверти матча. На середине спортивного мероприятия он поднялся в комментаторскую кабину, собираясь зачитать текст воинской присяги в честь новобранцев, которых чествовали на игровом поле. Как отмечает Athletic, зрители снимали речь Трампа на камеру и громко освистывали его.
Как пишет портал, Трамп стал первым действующим президентом США
за последние 47 лет, который посетил матч регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ)
, а также первым президентом, когда-либо посетившим стадион "Нортвест".