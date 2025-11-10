Трамп помиловал десять обвиняемых во вмешательстве в выборы в США

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании десятков лиц, обвиняемых в причастности к вмешательству в выборы в США в 2020 году, в том числе бывшего юриста Трампа и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и отставного руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза, сообщил прокурор по вопросам помилований Эд Мартин.

В апреле 2024 года большое жюри американского штата Аризона предъявило группе приближенных Трампа обвинения в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года. Согласно документам, в списке как минимум 11 лиц, включая Джулиани, им приписываются попытки "отменить поражение" политика на выборах. Позднее Джулиани в ходе празднования своего дня рождения получил уведомление о предъявлении ему обвинения в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года. Впоследствии суд обязал его выплатить 148 миллионов долларов двум сотрудникам избиркома в штате Джорджия за клевету и нанесенный им моральный ущерб.