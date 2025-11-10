Рейтинг@Mail.ru
Трамп помиловал десять обвиняемых во вмешательстве в выборы в США - РИА Новости, 10.11.2025
09:47 10.11.2025 (обновлено: 11:24 10.11.2025)
Трамп помиловал десять обвиняемых во вмешательстве в выборы в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании десятков лиц, обвиняемых в причастности к вмешательству в выборы в США в 2020 году, в том числе бывшего... РИА Новости, 10.11.2025
Трамп помиловал десять обвиняемых во вмешательстве в выборы в США

Трамп помиловал Руди Джулиани и Марка Медоуза по делу о вмешательстве в выборы

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании десятков лиц, обвиняемых в причастности к вмешательству в выборы в США в 2020 году, в том числе бывшего юриста Трампа и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и отставного руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза, сообщил прокурор по вопросам помилований Эд Мартин.
"Это официальное заявление становится завершением серьезной национальной несправедливости, допущенной в отношении американского народа после президентских выборов 2020 года... Дональд Трамп настоящим предоставляет полное и безусловное помилование… список помилованных включает в себя следующих лиц, но не ограничивается ими:… Рудольф Джулиани... Марк Медоуз", - говорится в тексте помилования, опубликованном на странице Эда Мартина в социальной сети Х.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Трамп прокомментировал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
5 ноября, 22:12
Помимо прочего, в тексте указано, что помилование не распространяется на самого Трампа.
Кроме того, в список помилованных вошли бывшие юридические консультанты президентской кампании Трампа 2020 года Джон Истман и Кеннет Чесбро, личный старший советник Трампа на протяжении многих лет Борис Эпштейн, адвокат и бывший федеральный прокурор Сидни Пауэлл, а также экс-судья окружного суда в Дейне, штат Висконсин, и бывший адвокат предвыборной кампании Трампа Джим Трупис.
Как утверждает издание Politico, помилования по большей части носят символический характер, так как никому из указанных лиц не были предъявлены обвинения на федеральном уровне. Десяткам людей из списка были предъявлены обвинения в штатах, где расследовалась попытка Трампа якобы "сфальсифицировать" результаты выборов в 2020 году, в том числе в Джорджии, Аризоне, Висконсине и Неваде, однако у президента нет права помиловать кого-то на уровне штата.
Документ, опубликованный Эдом Мартином, не датирован, поэтому неясно, когда именно Трамп его подписал.
Чанпэн Чжао - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп помиловал основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance
23 октября, 18:17
В апреле 2024 года большое жюри американского штата Аризона предъявило группе приближенных Трампа обвинения в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года. Согласно документам, в списке как минимум 11 лиц, включая Джулиани, им приписываются попытки "отменить поражение" политика на выборах. Позднее Джулиани в ходе празднования своего дня рождения получил уведомление о предъявлении ему обвинения в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года. Впоследствии суд обязал его выплатить 148 миллионов долларов двум сотрудникам избиркома в штате Джорджия за клевету и нанесенный им моральный ущерб.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Конгресс счел недействительными указы Байдена о помилованиях
28 октября, 15:13
 
В миреСШАНью-Йорк (город)АризонаДональд ТрампРудольф ДжулианиРуди Джулиани
 
 
Заголовок открываемого материала