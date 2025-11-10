Появились подробности о пассажирах парома, которых не выпускают в Трабзоне

СТАМБУЛ, 10 ноя – РИА Новости. Пассажиры парома Seabridge, недопущенного в порт Сочи, остаются на борту пришвартованного в турецком Трабзоне судна, пока для них готовят билеты для возвращения в РФ, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.

Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Судно вышло в путь в среду и вернулось в Трабзон в воскресенье вечером.

Чакыр уточнил, что на борту остаются 19 человек.

"Пассажиры остаются на борту парома. Мы сейчас ищем для них варианты билетов на самолет, автобус или поезд для их возвращения в РФ , подготавливаем документы, чтобы возместить ущерб. Через несколько часов мы предложим пассажирам варианты и в зависимости от их выбора приобретем билеты, после чего начнем постепенно выпускать их с парома", - сообщил Чакыр.

По его словам, пассажиры собираются в РФ, один из них собирается вернуться в Россию через Грузию . Что касается тех, кто собирается воспользоваться автобусами, то рейсы есть уже сегодня вечером, отметил он.

"Пассажиры сейчас не могут сойти на берег, потому что им нужно пройти паспортный контроль и поставить печати о въезде в Турцию . В этом случае они разойдутся кто куда, будет тяжело их собрать, поэтому мы разместили их на судне, по комфорту оно не отличается от отеля", - отметил Чакыр.

На уточняющий вопрос, возникнут ли проблемы у кого-либо из пассажиров с паспортным контролем, Чакыр ответил отрицательно.

"Если кто-то из пассажиров скажет, что хочет еще несколько дней остаться в Турции, то мы ему передадим компенсацию в размере стоимости билетов (в РФ – ред.), а он уже сам решит, как ему возвращаться", - отметил Чакыр.

По его словам, ситуацией с недопущением парома в РФ занимается министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили ранее РИА Новости в администрации края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях "небезопасна и преждевременна".