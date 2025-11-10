https://ria.ru/20251110/tigr-2053910307.html
"Аэрофлот" перевез двух амурских тигриц с Дальнего Востока в Москву
"Аэрофлот" перевез двух амурских тигриц с Дальнего Востока в Москву - РИА Новости, 10.11.2025
"Аэрофлот" перевез двух амурских тигриц с Дальнего Востока в Москву
"Аэрофлот" доставил двух амурских тигриц рейсом SU1713 от 9 ноября из Хабаровска в Москву, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 10.11.2025
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" доставил двух амурских тигриц рейсом SU1713 от 9 ноября из Хабаровска в Москву, сообщает пресс-служба перевозчика.
Перевозку осуществили по просьбе центра "Амурский тигр".
В столицу переехали две самки, отловленные в конце 2024 года. Одна из тигриц взрослая, а вторая — молодая: ей всего около 18-20 месяцев. Новое место жительства хищниц — Московский зоопарк, где они станут участницами программы сохранения амурского тигра в неволе.
Обеих самок отловили вблизи населенных пунктов Хабаровского края. Взрослая тигрица была травмирована: ветеринары диагностировали у нее патологию позвоночника. Молодую особь взяли под опеку вместе с раненой матерью и братом, которого в сентябре 2025 года уже перевезли в Казанский зооботсад.
"Аэрофлот" оказывает центру "Амурский тигр" помощь на постоянной основе. Осенью 2024 года авиакомпания подписала с некоммерческой организацией официальное соглашение о сотрудничестве. С 2020 года авиаперевозчик безвозмездно доставил с Дальнего Востока в европейскую часть России 18 хищников.