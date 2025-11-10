"Аэрофлот" перевез двух амурских тигриц с Дальнего Востока в Москву

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" доставил двух амурских тигриц рейсом SU1713 от 9 ноября из Хабаровска в Москву, сообщает пресс-служба перевозчика.

Перевозку осуществили по просьбе центра "Амурский тигр".

В столицу переехали две самки, отловленные в конце 2024 года. Одна из тигриц взрослая, а вторая — молодая: ей всего около 18-20 месяцев. Новое место жительства хищниц — Московский зоопарк, где они станут участницами программы сохранения амурского тигра в неволе.

Обеих самок отловили вблизи населенных пунктов Хабаровского края. Взрослая тигрица была травмирована: ветеринары диагностировали у нее патологию позвоночника. Молодую особь взяли под опеку вместе с раненой матерью и братом, которого в сентябре 2025 года уже перевезли в Казанский зооботсад.