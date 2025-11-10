Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" перевез двух амурских тигриц с Дальнего Востока в Москву - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/tigr-2053910307.html
"Аэрофлот" перевез двух амурских тигриц с Дальнего Востока в Москву
"Аэрофлот" перевез двух амурских тигриц с Дальнего Востока в Москву - РИА Новости, 10.11.2025
"Аэрофлот" перевез двух амурских тигриц с Дальнего Востока в Москву
"Аэрофлот" доставил двух амурских тигриц рейсом SU1713 от 9 ноября из Хабаровска в Москву, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T11:50:00+03:00
2025-11-10T11:50:00+03:00
дальний восток
москва
аэрофлот
московский зоопарк
хабаровск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140832/13/1408321378_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3f8f85f805a038b04b9c69a85f86dd2a.jpg
https://ria.ru/20251107/aeroflot-2053443809.html
https://ria.ru/20251029/aeroflot-2051404470.html
дальний восток
москва
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140832/13/1408321378_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_c051a6ad04b576789223166e16f3c6d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, москва, аэрофлот, московский зоопарк, хабаровск
Дальний Восток, Москва, Аэрофлот, Московский зоопарк, Хабаровск
"Аэрофлот" перевез двух амурских тигриц с Дальнего Востока в Москву

Компания "Аэрофлот" перевезла амурских тигриц с Дальнего Востока в Москву

© Fotolia / mattiaathАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Fotolia / mattiaath
Амурский тигр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" доставил двух амурских тигриц рейсом SU1713 от 9 ноября из Хабаровска в Москву, сообщает пресс-служба перевозчика.
Перевозку осуществили по просьбе центра "Амурский тигр".
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Группа "Аэрофлот" увеличивает число рейсов между Москвой и Магаданом
7 ноября, 14:04
В столицу переехали две самки, отловленные в конце 2024 года. Одна из тигриц взрослая, а вторая — молодая: ей всего около 18-20 месяцев. Новое место жительства хищниц — Московский зоопарк, где они станут участницами программы сохранения амурского тигра в неволе.
Обеих самок отловили вблизи населенных пунктов Хабаровского края. Взрослая тигрица была травмирована: ветеринары диагностировали у нее патологию позвоночника. Молодую особь взяли под опеку вместе с раненой матерью и братом, которого в сентябре 2025 года уже перевезли в Казанский зооботсад.
"Аэрофлот" оказывает центру "Амурский тигр" помощь на постоянной основе. Осенью 2024 года авиакомпания подписала с некоммерческой организацией официальное соглашение о сотрудничестве. С 2020 года авиаперевозчик безвозмездно доставил с Дальнего Востока в европейскую часть России 18 хищников.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Аэрофлот" получил сертификат на ремонт авиадвигателей для Boeing и Airbus
29 октября, 10:48
 
Дальний ВостокМоскваАэрофлотМосковский зоопаркХабаровск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала