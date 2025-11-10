https://ria.ru/20251110/tennis-2053846351.html
Золотарева выиграла турнир WTA в парном разряде
Золотарева выиграла турнир WTA в парном разряде
Российская теннисистка Анастасия Золотарева в паре с нидерландкой Лиан Тран выиграла турнир категории WTA 125 в аргентинском городе Сан-Мигель-де-Тукуман. РИА Новости Спорт, 10.11.2025
