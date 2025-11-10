Рейтинг@Mail.ru
Золотарева выиграла турнир WTA в парном разряде
Теннис
 
01:30 10.11.2025
Золотарева выиграла турнир WTA в парном разряде
Золотарева выиграла турнир WTA в парном разряде - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Золотарева выиграла турнир WTA в парном разряде
Российская теннисистка Анастасия Золотарева в паре с нидерландкой Лиан Тран выиграла турнир категории WTA 125 в аргентинском городе Сан-Мигель-де-Тукуман. РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Золотарева выиграла турнир WTA в парном разряде

Золотарева и Тран выиграли турнир WTA в парном разряде в Аргентине

Теннисный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Золотарева в паре с нидерландкой Лиан Тран выиграла турнир категории WTA 125 в аргентинском городе Сан-Мигель-де-Тукуман.
В решающем матче они обыграли посеянный под вторым номером дуэт Алисия Эрреро Линьяна (Испания)/Валерия Страхова (Украина) со счетом 2:6, 6:1, 10:6. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.
Россиянка выиграла первый титул на турнирах категории WTA 125. Призовой фонд соревнований составлял 115 тысяч долларов.
Золотаревой 23 года. Она является 357-й ракеткой мира в одиночном разряде и 360-й - в парном.
