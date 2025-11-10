В Набережных Челнах завели дело после взрыва газа в гараже

КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности, после взрыва газа во время приготовления пищи в одном из гаражей в Набережных Челнах, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.