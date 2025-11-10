Рейтинг@Mail.ru
В Набережных Челнах завели дело после взрыва газа в гараже - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/tatarstan-2053940341.html
В Набережных Челнах завели дело после взрыва газа в гараже
В Набережных Челнах завели дело после взрыва газа в гараже - РИА Новости, 10.11.2025
В Набережных Челнах завели дело после взрыва газа в гараже
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности, после взрыва газа во время приготовления пищи в одном из гаражей в... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T14:07:00+03:00
2025-11-10T14:07:00+03:00
происшествия
набережные челны
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
https://ria.ru/20251105/surgut-2052884440.html
набережные челны
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, набережные челны, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Набережные Челны, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Набережных Челнах завели дело после взрыва газа в гараже

В Татарстане СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг после взрыва газа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности, после взрыва газа во время приготовления пищи в одном из гаражей в Набережных Челнах, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
По данным регионального ГУ МЧС, в гараже №10 гаражно-строительного кооператива "Гудок" на Казанском проспекте в Набережных Челнах при приготовлении пищи на газовой плите от газового баллона произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения. Разрушений нет. Пострадали пять человек.
"В результате хлопка бытового газа пострадали пятеро граждан иностранного государства. После произошедшего с ожогами и иными травмами они самостоятельно обратились за помощью в медицинское учреждение. Следователями по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих безопасности", - говорится в сообщении.
По версии следствия, хлопок произошел во время приготовления пищи с использованием газового баллона в помещении гаража. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
Пожар - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
После гибели семи человек при пожаре в Сургуте возбудили уголовное дело
5 ноября, 07:04
 
ПроисшествияНабережные ЧелныРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала