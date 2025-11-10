Рейтинг@Mail.ru
11:00 10.11.2025
Россияне завоевали две золотые медали на Кубке мира по брейк-дансу в Москве
Россияне завоевали две золотые медали на Кубке мира по брейк-дансу в Москве

Cоревнования по брейкингу Russian Open Breaking Championships
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости, Анастасия Панина. Российские спортсмены завоевали две золотых медали из трех возможных на международных соревнованиях по брейкингу в рамках турнира Russian Open Breaking Championships в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Финалы Кубка мира в рамках ROBC-2025 прошли в воскресенье во Дворце гимнастики Ирины Винер.
Россия объединила лучших: как Москва провела Кубок мира по бальным танцам
27 октября, 10:03
Россия объединила лучших: как Москва провела Кубок мира по бальным танцам
27 октября, 10:03
В финале среди мужчин победил ZIPROCK (Казань), второе место занял GUN (Ростов-на-Дону). В финале Кубка мира среди женщин первой стала представительница Франции CARLOTA, второе место у россиянки NIKA.
В номинации команды пять на пять победили PREDATORZ (Россия), серебро досталось GREENPANDA (Россия). Участниками ROBC-2025 стали более 300 спортсменов из Аргентины, Азербайджана, Бразилии, Вьетнама, Грузии, Индии, Франции, Японии и других стран.
 
 
