Талалаев подвел итоги матча РПЛ с "Краснодаром"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Действующий чемпион России "Краснодар" не смог ничего показать во втором тайме матча чемпионата России по футболу против "Балтики", заявил главный тренер калининградского клуба Андрей Талалаев.
В воскресенье "Балтика" дома сыграла вничью с "Краснодаром" в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1.
"Второй тайм: я с огромным уважением отношусь к чемпиону России, но я не увидел их на поле. Ни одного удара в створ не было, а нам не хватило немножко индивидуального мастерства в завершающей стадии атаки. Не хватило нестандартности Макса Петрова, не хватило, (Элдара) Чивича, который покатить может там передачку, и не хватило взвешенности решений", - приводит слова Талалаева с пресс-конференции сайт "Балтики".
"Краснодар" завершил первый круг лидером таблицы, набрав 33 очка. "Балтика" с 28 очками идет пятой.
Мусаев отметил, что Петров мог получить травму ахилла
10 ноября, 00:25