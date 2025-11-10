Рейтинг@Mail.ru
Талалаев подвел итоги матча РПЛ с "Краснодаром" - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Футбол
 
02:05 10.11.2025
Талалаев подвел итоги матча РПЛ с "Краснодаром"
Талалаев подвел итоги матча РПЛ с "Краснодаром"
Действующий чемпион России "Краснодар" не смог ничего показать во втором тайме матча чемпионата России по футболу против "Балтики", заявил главный тренер... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
россия
спорт, россия, андрей талалаев, краснодар, балтика, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Андрей Талалаев, Краснодар, Балтика, Российская премьер-лига (РПЛ)
Талалаев подвел итоги матча РПЛ с "Краснодаром"

Талалаев: не видел "Краснодар" на поле во втором тайме

Андрей Талалаев. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Действующий чемпион России "Краснодар" не смог ничего показать во втором тайме матча чемпионата России по футболу против "Балтики", заявил главный тренер калининградского клуба Андрей Талалаев.
В воскресенье "Балтика" дома сыграла вничью с "Краснодаром" в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1.
"Второй тайм: я с огромным уважением отношусь к чемпиону России, но я не увидел их на поле. Ни одного удара в створ не было, а нам не хватило немножко индивидуального мастерства в завершающей стадии атаки. Не хватило нестандартности Макса Петрова, не хватило, (Элдара) Чивича, который покатить может там передачку, и не хватило взвешенности решений", - приводит слова Талалаева с пресс-конференции сайт "Балтики".
"Краснодар" завершил первый круг лидером таблицы, набрав 33 очка. "Балтика" с 28 очками идет пятой.
Игрок ФК Краснодар Сергей Петров - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Мусаев отметил, что Петров мог получить травму ахилла
10 ноября, 00:25
 
ФутболСпортРоссияАндрей ТалалаевКраснодарБалтикаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
