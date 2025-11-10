Рейтинг@Mail.ru
ПВО за сутки сбила 124 украинских беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/svo-2053926539.html
ПВО за сутки сбила 124 украинских беспилотника
ПВО за сутки сбила 124 украинских беспилотника - РИА Новости, 10.11.2025
ПВО за сутки сбила 124 украинских беспилотника
ПВО за сутки сбила в зоне СВО 124 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:00:00+03:00
2025-11-10T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки сбила 124 украинских беспилотника

МО РФ: силы ПВО за сутки сбили 124 украинских беспилотника

© РИА Новости / Станислав Красильников
Зенитный ракетный дивизион
Зенитный ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный дивизион. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ПВО за сутки сбила в зоне СВО 124 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Зеленский сделал новое заявление об отправке европейских войск на Украину
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
